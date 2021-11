In Thüringen zählten die Gesundheitsämter 2459 neue Corona-Infektionen (Symbolfoto).

Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter - Ein Landkreis überschreitet 1000er-Marke

Erfurt. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Thüringen weiter gestiegen. Der Inzidenz-Spitzenreiter liegt jetzt bei 1150,0.

In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 569,0 (Vortag 546,1). Nur Sachsen wies mit 742,2 einen höheren Wert aus. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - am Mittwoch mit 319,5 auf einem neuen Höchststand.

In Thüringen zählten die Gesundheitsämter 2459 neue Corona-Infektionen, 25 Todesfälle kamen hinzu. Innerhalb des Bundeslandes überschritt der Landkreis Sonneberg am Mittwoch mit einer Inzidenz von 1150,0 die 1000er-Marke. Im Landkreis Sömmerda wurde mit einem Wert von 341,5 die niedrigste Inzidenz im Freistaat registriert. Auch Jena unterschreitet die 400er-Marke.