Corona-Inzidenz steigt in Thüringen - Trotzdem immer noch deutschlandweit am niedrigsten

Erfurt. Thüringen hat laut Robert-Koch-Institut deutschlandweit nach wie vor die niedrigste Corona-Inzidenz. Sie lag am Morgen bei 5,4.

In Thüringen steigt die Corona-Inzidenz leicht an - wenn auch im bundesweiten Vergleich auf niedrigem Niveau. Das Robert Koch-Institut wies die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Montag mit 5,4 aus, am Sonntag waren es 5,2.

Der landesweit höchste Wert wurde mit 16,9 im Saale-Holzland-Kreis registriert, am niedrigsten war die Inzidenz mit 0,0 in Jena und in Eisenach. Bundesweit liegt die Ansteckungsrate mit 17,8 deutlich höher als in Thüringen.

