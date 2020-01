Die Untersuchungen nach den Verdachtsfällen auf Coronavirus-Infektion in Erfurt haben ergeben, dass sich die beiden Patienten nicht infiziert haben.

Entwarnung in Erfurt: Coronavirus-Verdacht nicht bestätigt

Die beiden wegen des Verdachts auf Infektion mit dem Coronavirus im Erfurter Heliosklinikum isolierten Patienten haben sich nicht angesteckt. „Diese Fälle haben sich nicht bestätigt“, sagte ein Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums auf Anfrage dieser Zeitung. Das Ergebnis der in Berlin analysierten Proben war am Freitagmorgen in Erfurt eingekommen.

Unterdessen ist noch nicht bekannt, ob es sich bei dem Apolda im Robert-Koch-Krankenhaus stationär aufgenommenen Mann um einen bestätigten Coronavirus-Fall handelt. Das Ergebnis der Untersuchung steht hier noch aus. Das Gesundheitsministerium rechnet unterdessen damit, dass in den nächsten Tagen weitere Fälle bekannt werden könnten, bei denen der Verdacht auf Infektion mit dem Coronavirus besteht. „Derzeit befinden sich einige Fälle in Thüringen in Abklärung“, informiert die Behörde auf ihrer Internetseite. Die Öffentlichkeit würde umgehend informiert, sobald sich das Virus bei einem Patienten bestätigt – nicht mehr aber, wenn es sich lediglich um einen Verdachtsfall handelt. Das habe auch mit der Influenza zu tun, die aktuell kursiert und Atemwegserkrankungen hervorrufen können. Auch daraus resultiert schon die Möglichkeit, dass die Anzahl der in Abklärung befindlichen Fälle in den nächsten Tagen deutlich steigt. Mehr Artikel zum Coronavirus Coronavirus: WHO erklärt „internationalen Gesundheitsnotstand“

