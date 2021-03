Guten Morgen: Weimar borgt sich Standesbeamten

Im Standesamt am Herderplatz 14 herrscht Personalnotstand.

Nach etwas mehr als zwei Monaten haben alle Bewohner und Mitarbeiter von Weimarer Pflegeheimen, die das wollten, ihre Erstimpfung erhalten. Auch die Zweitimpfungen sollen weit fortgeschritten sein. Das ist mal ein gutes Zeichen. Mir wäre es freilich lieber, man könnte erfahren, wie viele der Über-80-Jährigen in Weimar geimpft sind. Dazu sieht sich die Kassenärztliche Vereinigung aber weiterhin nicht in der Lage. Wie wir so erfahren sollen, wann einmal 60 oder 70 Prozent der Weimarer geimpft sind, ist mir ein Rätsel.