Corona im Altenburger Land: Im Blindflug durch die Pandemie

Der Schmöllner Marktplatz am Tag vor dem vierten Advent. Das Altenburger Land ist derzeit der Landkreis mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz in Thüringen.

Ausgerechnet der Landkreis, der derzeit die höchste 7-Tage-Inzidenz in Thüringen hat (527 am Montag), bekommt es anders als andere Landkreise und kreisfreie Städte nicht hin: Im Altenburger Land werden die Corona-Infektionszahlen nicht nach Kommunen oder gar Einrichtungen aufgelistet, so dass Hotspots identifiziert und die Ausbrüche dort gezielt eingedämmt werden könnten. „Wir haben das auf dem Schirm, es hat aber für uns derzeit keine Priorität“, sagt eine Sprecherin des Landratsamtes. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Kontaktnachverfolgung gestalte sich zunehmend schwieriger

Momentan sei eine detaillierte Aufstellung auch „nicht leistbar“.Die Behördensprecherin verweist darauf, dass sich die Kontaktnachverfolgung zunehmend schwieriger gestalte „und wir an unsere Grenzen geraten. Zudem sind die Mitarbeiter zunehmend erschöpft“. Im Gesundheitsamt werde zwar auch am Wochenende gearbeitet, das aber „nicht in voller Besetzung“ und wechselnd in kleinen Teams. Seit Oktober seien zur personellen Verstärkung bereits 16 neue Mitarbeiter eingestellt worden, acht weitere nähmen ihre Tätigkeit am 4. Januar – mithin erst in zwei Wochen - auf.

Deutlich schneller hat da beispielsweise der Landkreis Hildburghausen reagiert: Als sich dort Ende Oktober die Lage zuspitzte, setzte die Verwaltung weitere 44 Beschäftigte in das zuvor schon personell verstärkte Gesundheitsamt um. Dafür blieb dann zwar Arbeit etwa in der Führerschein- oder Kfz-Zulassungsstelle liegen. Landrat Thomas Müller nahm das und den Unmut, den längere Bearbeitungszeiten hervorrufen, aber zugunsten der Eindämmung des Infektionsgeschehens in Kauf. Mehr noch: Auch die gesamte Verwaltungsspitze arbeitete an sieben Tagen die Woche bei der Kontaktnachverfolgung und Quarantäne-Bescheiden mit. Inzwischen konnte die 7-Tage-Inzidenz in diesem Landkreis auf unter 400 gesenkt werden. Das ist nur noch der sechsthöchste Wert im Freistaat.

Landkreis Schmalkalden-Meiningen listet Fallzahlen vorbildlich auf

Geradezu vorbildlich listet auch der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (aktueller Inzidenzwert: 287,4) in seinem täglichen Lagebild die Fallzahlen nach Gemeinden und Ortsteilen auf. Außerdem informiert das Landratsamt täglich darüber, in welchen Einrichtungen Infektionen neu aufgetreten sind und wo und in welchem Alter Covid-19-Erkrankte verstorben sind.