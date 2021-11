Schlangen und Wartezeiten vor Testzentren und Impfstellen

Eine lange Schlange am Mittwoch beim Impftag in Mühlhausen. Seit 8.30 Uhr warten die ersten Impfwilligen vor dem Mehrgenerationenhaus, um sich die Corona-Impfung abzuholen. 13 Uhr sollte Einlass sein. Da der Impfarzt jedoch selbst unter Coronaverdacht steht, das Testergebnis steht noch aus, verzögert sich der Start der Aktion bis ein neuer Arzt kommt. Um 13.30 hat die KVT einen Impfarzt organisiert. Mediziner Martin Kornitzky aus Keula übernimmt die Aufklärungsgespräche. Er ist 73 Jahre alt und bereits im Ruhestand. Um 17 Uhr, als die Aktion eigentlich beendet sein sollte, haben die Organisatoren 220 verabreichte Impfdosen gezählt. Weil die Schlange so lang ist, geht es weiter bis der Impfstoff alle ist. Etwa 360 Menschen können so bis zum Abend geimpft werden. Trotzdem müssen einige Wartende weggeschickt werden, weil der Impfstoff ausgegangen ist. Mit einer so großen Resonanz haben Stadtverwaltung und KVT als gemeinsame Organisatoren der Aktion nicht gerechnet.

Foto: Alexander Volkmann