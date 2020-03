Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine neuen Corona-Fälle im Saale-Orla-Kreis

„Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren bekannten Corona-Infektionen im Saale-Orla-Kreis“, sagte Dr. Torsten Bossert, Leiter des Krisenstabes und Leiter des Fachdienstes Gesundheit am Montagmorgen.

Nur einige wenige Proben von Untersuchten aus dem Pößnecker Raum würden noch ausstehen, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Entwarnung wolle man jedoch auf Grund der aktuellen Lage in Deutschland noch nicht geben.

Deswegen würden größere Veranstaltungen in der Region mit mehr als 500 Personen in dieser Woche verboten. Die Telefone des Bürgertelefons im Landratsamt in Schleiz – Telefon: (03663) 488 888 – bleiben in dieser Woche, täglich ab 8 Uhr, weiter geschaltet.

