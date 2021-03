Landkreis Greiz schließt Kitas und Schulen

Bedingt durch die Coronavirus-Pandemie sind die Kitas und Schulen in einigen Thüringer Landkreisen geschlossen (Symbolfoto).

Mitten in die von der Kultusministerkonferenz (KMK) angestoßene Debatte der Schulöffnungen für alle Schüler im März machen in Thüringen bereits wieder die ersten Einrichtungen dicht. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen müssen die Schulen und Kindergärten im Kreis Greiz sowie im Wartburgkreis ab kommenden Montag erneut schließen. Beide Kreise erließen am Freitag entsprechende Verordnungen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag im Wartburgkreis bei 189,1 und im Kreis Greiz bei 222,8. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog