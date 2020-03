Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegen Coronavirus: Landkreis und Stadt Hof untersagen Großveranstaltungen

Wie das Landratsamt am Samstagvormittag mitteilte, hatten die Veranstalter jeweils mit 1000 Besuchern gerechnet. So sollten am Samstagabend die „Party-Nacht“ in Naila und der „Bauernball“ in Hof über die Bühne gehen.

Als Begründung nannte am Freitagabend der Landrat Hof einen bestätigten Coronavirus-Fall, welcher am Freitagabend gemeldet wurde. Man gehe davon aus, dass in den kommenden Stunden weitere Fälle bekannt werden. Diese könnten sowohl aus dem Kreis der engeren Kontaktpersonen der Infizierten als auch allgemein aus dem Kreis der Rückkehrer aus Südtirol stammen. Das beliebte Skiurlaubsgebiet wurde am Freitag als Risikogebiet ausgewiesen.

Mit dieser Maßnahme wolle man möglichen Infektionen in der Stadt und dem Landkreis Hof so früh wie möglich vorbeugen. Man erhoffe sich dadurch die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu unterdrücken. Vor allem wolle man ein Aufeinandertreffen von Corona- und normalen -Grippeviren so weit wie möglich unterbinden.

Landkreis und Stadt Hof erlassen Allgemeinverfügung

Der Landkreis und die Stadt Hof erlassen diesbezüglich eine Allgemeinverfügung mit dem Inhalt,

dass bis einschließlich nächsten Samstag, den 14. März 2020, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in geschlossenen Räumen untersagt werden.

Soweit von einer hohen Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten und einer engen Interaktion zwischen den Teilnehmen (zum Beispiel Tanzen) auszugehen ist.

Dadurch sollen eine Überlastung der ambulanten und stationären Versorgung, insbesondere der derzeit herrschenden Grippewelle nach Möglichkeit vermieden werden und so die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich geschützt werden.

Informationen zu den aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen finden Sie auf der Homepage des Hofer Land