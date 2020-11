Lockdown im Kreis Hildburghausen – „Müssen vor die Welle kommen“

Der Südthüringer Landrat Thomas Müller kommt dieser Tage kaum zum Luftholen: Vor den angereisten Fernsehteams versucht der CDU-Politiker zu erklären, wieso im Kreis Hildburghausen die Corona-Zahl nur noch eine Richtung kennt – steil nach oben. Seit Wochenbeginn weist die ländlich geprägte Region an der Landesgrenze zu Bayern gemessen an der Einwohnerzahl bundesweit den höchsten Infektionswert auf. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog .

Dabei war Hildburghausen noch während der ersten Welle völlig unauffällig und der letzte Landkreis in Deutschland, der am 20. März seinen ersten Corona-Fall meldete. „Wir waren praktisch coronafrei“, sagt Müller. Aber seit dem 24. Oktober läuft das Infektionsgeschehen allmählich aus dem Ruder. Mit einem seit Mittwoch geltenden regionalen Lockdown steuert der Kreis jetzt gegen: „Wir müssen vor die Welle kommen und diese brechen“, gibt Landrat Müller das Ziel vor. Dennoch rechnet er vorerst nicht mit sinkenden Infektionen – im Gegenteil.

Derzeit 735 aktive Corona-Fälle

Zuletzt lag die 7-Tage-Inzidenz im Kreis bei knapp 527 und damit so hoch wie deutschlandweit in keinem anderen Landkreis. Allein von Dienstag auf Mittwoch wurden laut dem Gesundheitsministerium in Erfurt 81 Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es in dem Kreis derzeit 735 aktive Corona-Fälle.

Das gilt nun im Kreis Hildburghausen

Die rund 63.000 Einwohner im Kreisgebiet müssen sich nun vorerst bis 13. Dezember an strengere Corona-Regeln halten und sollen ihre Kontakte auf das Notwendigste beschränken. Die seit Mittwoch geltende neue Verordnung des Landkreises sieht weitreichende Einschränkungen vor. So ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder dem eigenen Grundstück nur noch aus „triftigem Grund“ erlaubt. Dazu gehören unter anderem der Weg zur Arbeit, der Gang zum Arzt und notwendige Einkäufe.

Veranstaltungen jeglicher Art sind untersagt, ausgenommen Wochenmärkte. Museen und Sporthallen sind zu und auch sämtliche 68 Schulen und Kindertagesstätten im Kreis wurden geschlossen. Fast überall im öffentlichen Raum muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Verstöße gegen die Auflagen können mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Die kommunalen Ordnungsbehörden sind zu verstärkten Kontrollen angehalten.

Grund könnte bei den vielen Pendlern liegen

„Ich hoffe, dass alle den Ernst der Lage verstanden haben“, appelliert Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Es gehe um das Verhalten eines jeden Einzelnen. „Bis wir die Wirkung der Maßnahmen sehen, wird es einige Tage dauern. Vor allem aber wird es den Effekt nur geben, wenn die Regelungen auch wirklich eingehalten werden.“

Landrat Müller spricht angesichts des sich verschärfenden Infektionsgeschehens von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“. Ein Grund könnte bei den vielen Pendlern liegen, die regelmäßig für die Arbeit die bayerische Grenze überqueren. In Bayern habe es schon vor Wochen hohe Infektionszahlen gegeben, meint der Kommunalpolitiker. Auch auf erlaubten Privatfeiern sei es zu Ansteckungen gekommen.

Kaum klare Infektionsherde

Inzwischen seien jedoch kaum noch klare Infektionsherde auszumachen. „Das geht durch alle Altersgruppen und zig Einrichtungen“, sagt Müller. Und das, obwohl es keine wirklichen Ballungsräume in dem rund 937 Quadratkilometer kleinen Flächenlandkreis gibt.

Nach Ansicht des Jenaer Infektiologen Mathias Pletz ist mit Infektionsgeschehen wie in Hildburghausen jederzeit zu rechnen. Und der Auslöser könne reiner Zufall sein, sagt der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Jenaer Uniklinikum im Interview mit dieser Zeitung .

Im Kreis Hildburghausen mit relativ kleiner Einwohnerzahl reichten schon wenige positive Testergebnisse, um die Inzidenz nach oben zu treiben. Hinzu komme, dass Thüringen mit vergleichsweise wenig Infektionen durch die erste Welle kam. Daher könne sich das Virus jetzt enorm schnell ausbreiten, weil es bisher nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung hatte, erklärt Pletz in dem Interview.

Landrat setzt auf großangelegte, freiwillige Schnelltests

Um zumindest in den Kitas und Schulen schnell wieder zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren zu können, setzt der Landrat auf großangelegte, freiwillige Schnelltests. „Das ist ein Feldversuch“, bekennt Müller. Frühestens ab kommenden Dienstag könnten Bundeswehr-Teams vor Ort von Kindern, Schülern, Erziehern und Lehrern Abstriche nehmen.

Ein ehrgeiziges Unterfangen, denn von den Schließungen sind rund 9000 Kinder, Lehrer und Erzieher betroffen. Landrat Müller hat zu den fünf bislang in Aussicht gestellten mobilen Abstrichteams daher noch einmal 20 weitere angefordert. Selbst diese bräuchten dann eine Woche, um zwei Drittel der betroffenen Kinder und Erwachsenen zu testen. Müller: „Je weniger Teams wir bekommen, umso länger dauert der ganze Akt.“

