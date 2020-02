Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Median in Bad Berka mit Programm zum Weltkrebstag

Mit einem anderthalbstündigen Programm widmet sich das Median-Rehazentrum in Bad Berka am Dienstag, 4. Februar, dem Weltkrebstag. Veranstaltungsort ist der Hörsaal der Adelsberg-Klinik. Los geht es um 16.30 Uhr mit einem Vortrag des Onkologie-Chefarztes Thomas Stauch zum Thema „Was ist Krebs und kann ich mich davor schützen?“ Ab 17 Uhr folgt ein weiterer Vortrag: „Fortschritte in der Krebstherapie“. Dafür kommt der Chefarzt der Klinik für Internistische Onkologie und Hämatologie der Bad Berkaer Zentralklinik, Ekkehard Eigendorff, auf den Adelsberg. Zum Abschluss sprechen ab 17.30 Uhr die Onkologie-Oberärztin und die Physiotherapie-Abteilungsleiterin des Hauses über das Thema „Krebsnachsorge und Rehabilitation – zurück zur Lebensqualität“. Im Anschluss haben die Besucher die Möglichkeit, das onkologische Therapie-Angebot der Adelsbergklinik bei einem Rundgang in Augenschein zu nehmen. Ziel der Veranstaltung ist es vor allem, Patienten vor Augen zu führen, dass ihnen auch nach einer Krebs-Behandlung eine Rehabilitation zusteht. Die Möglichkeit eines solchen Antrages nutzen jährlich in Deutschland nur 155.000 Menschen – dem steht eine Zahl von allein 500.000 Neuerkrankten gegenüber.

Dienstag, 4. Februar, ab 16.30 Uhr, Erlenweg 2a, Eintritt frei