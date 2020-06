Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Schutz für Lehrer, Schüler und Beschäftigte an Schulen gefordert

„Wir brauchen Schutzkonzepte für alle Beteiligten“, sagte Busch am Donnerstag in einer Video-Schalte in Erfurt. Eine verlässliche Schule sei wichtig und die Lehrer seien dazu bereit – allerdings nicht in Gänze, wenn Hygieneregeln aufgegeben würden, betonte Busch. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Cornoa-Liveblog

Die Thüringer Landesregierung hatte sich am Dienstag darauf verständigt, an Kindergärten und Grundschulen ab Montag wieder eine tägliche Betreuung für alle Kinder anzubieten. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sprach von sechs bis acht Stunden Betreuungszeit pro Tag. Dafür sollen aber die Abstandsregel in den Einrichtungen nicht mehr gelten. Außerdem endet die Notbetreuung.