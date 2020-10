Mehr Suchtmittel während Corona-Pandemie

Mehr Zigaretten, mehr Alkohol – auch das ist offenbar eine Folge der Corona-Pandemie. Wie die Kaufmännische Krankenkasse in Thüringen bei einer Umfrage herausfand, rauchen und trinken viele Menschen seit der Krise deutlich mehr als zuvor. Demnach konsumieren jeder dritte Mann und rund jede fünfte Frau an mehreren Tagen pro Woche Alkohol, neun Prozent der Männer und fünf Prozent der Frauen teils sogar täglich. Die Corona-Krise hat die Situation noch verschärft: Fast ein Viertel derjenigen, die ohnehin schon mehrmals wöchentlich Wein, Bier, Sekt oder Hochprozentiges konsumieren, geben zu, dies seit der Pandemie häufiger zu tun. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ähnlich geht es den Rauchern: Jeder neunte regelmäßige Raucher und sogar jeder dritte Gelegenheitsraucher sagen, seit Corona häufiger zur Zigarette zu greifen. Vor allem die Jüngeren gehen mit schlechtem Beispiel voran: Rund jeder dritte 16- bis 29-Jährige raucht seit der Krise mehr. Ganz oben auf der Skala stehen Zigaretten mit 71 Prozent. Jeder Sechste in dieser Altersgruppe raucht außerdem Shisha und jeder zwölfte konsumiert sogar illegale Drogen wie Cannabis, Marihuana oder Haschisch. Viele greifen auch zu weiteren Suchtmitteln wie Leistungssteigerern in Form von Tabletten oder Energy-Drinks, besonders ausgeprägt ist das in der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen.

„Durch den Lockdown während der Corona-Pandemie haben zum einen die Langeweile und somit offenbar auch der Konsum von Zigaretten, Alkohol und anderen Drogen zugenommen“, sagt Michael Falkenstein, Experte für Suchtfragen bei der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Zum anderen seien solche Rauschmittel gerade in Krisenzeiten für viele Menschen eine Art Bewältigungsmechanismus, da sie entspannen und beruhigen und vermeintlich Ängste und Sorgen vertreiben, erläutert der Experte und warnt davor, dass der vermehrte Konsum während einer schweren Phase in die Abhängigkeit führen kann.