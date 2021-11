Noch Unklarheit bei Coronaregeln für den Vereinssport in Thüringen

Erfurt. In Thüringen gibt es noch keine konkreten Pläne zur Einführung der 2G-Regel im Vereinssport. In anderen Bereichen steht eine solche Einführung kurz bevor.

Für den Vereinssport in Thüringen gibt es einem Medienbericht zufolge derzeit noch keine konkreten Pläne zur Einführung der 2G-Regel. Zur Frage, ob solche Zugangsbeschränkungen für den Sport in Vereinen eingeführt werden soll, wolle das Sportministerium erst noch die Diskussion im Kabinett der Landesregierung abwarten, sagte ein Sprecher des Ministeriums, wie die in Suhl erscheinende Zeitung "Freies Wort" (Dienstagsausgabe) berichtete.

Es sei aber auch möglich, dass zu dieser Frage zunächst noch keine Entscheidung falle. Das Ministerium strebe dazu grundsätzlich bundesweit einheitliche Regelungen an, die während der Bund-Länder-Konferenz abgestimmt werden könnten, die am Donnerstag stattfinden soll.

Die Landesregierung will sich am Dienstag mit dem Entwurf einer Corona-Verordnung des Gesundheitsministeriums befassen, mit der in weiten Teilen des öffentlichen und privaten Lebens die 2G-Regel in Thüringen verpflichtend eingeführt werden soll. Für den Zutritt zum Vereinssport im Freistaat gilt derzeit grundsätzlich die 3G-Regel – es sei denn, die Kommunen haben für ihre Verantwortungsbereiche strengere Regeln erlassen.