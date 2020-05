Abstrich für einen Test auf Sars-CoV-2-Infektion. – Seit einer Woche haben die Labors keine Infektion in der Region entdeckt.

Weimar. In Weimar und im Weimarer Land kein Infektionszuwachs nachgewiesen.

Nur die Zahl der Genesenen steigt

Es bleibt dabei. Auch am Sonnabend haben Labortests keine Covid-19-Neuinfektionen in Weimar und im Weimarer Land nachgewiesen. In Stadt und Kreis gelten 8 (4/4) Menschen als akut krank. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

138 Personen (65/73) haben sich seit Pandemiebeginn infiziert, 126 (61/65) sind genesen. Vier Menschen (0/4) sind gestorben.Insgesamt 62 Kontaktpersonen befinden sich noch in Quarantäne (-2). Im Landkreis sind zudem neun Reiserückkehrer und Saisonarbeiter in häuslicher Absonderung.