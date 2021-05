Prämie im Weimarer Klinikum

Weimar. Diesmal werden nur Pflegekräfte im engeren Sinne belohnt.

Anlässlich des Internationalen Tages der Pflege am 12. Mai hat das Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar den Blick auf die Leistung der Pflegekräfte gelenkt und erneut eine Prämie ausgereicht.



Das Weimarer Klinikum ist als eines von 31 Thüringer Krankenhäusern auf Grundlage von Paragraf 26 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes anspruchsberechtigt, Mitarbeitern des Pflegedienstes eine Prämie zukommen zu lassen. „Damit zählen wir zu den gut 50 Prozent der deutschen Krankenhäuser, in denen die von der Bundesregierung finanzierten Prämienzahlungen im Gesamtumfang von 450 Millionen Euro nach entsprechend vorgegebenen Kriterien erfolgen können“, erläutert Klinik-Chef Tomas Kallenbach.

Politisches Zeichen setzen

Nach den Vorgaben des Gesetzgebers werden dieses Mal ausschließlich Pflegekräfte begünstigt, die in der unmittelbaren Patientenversorgung am Bett sowie in der Notaufnahme tätig sind. „Die Fixierung auf diese Pflegekräfte versteht sich als politisches Zeichen und schmälert in keiner Weise das Engagement aller anderen Berufsgruppen, die im Klinikum tätig sind“, betont Kallenbach.

Im Dezember hatte die Klinik als Anerkennung der Leistungen allen Beschäftigten eine Corona-Prämie aus Mitteln der Gesellschaft gezahlt.

Die Gewährung der jetzigen Prämie setzte das Einvernehmen mit der Mitarbeitervertretung voraus. Diese, die Geschäftsführung, die Krankenhausleitung und die Pflegedirektion hätten nahezu gleiche Vorstellungen gehabt, so dass das Einvernehmen kurzfristig hergestellt werden konnte. So könne die Prämie fast auf den Tag genau zum Tag der Pflege mit dem Mai-Gehalt ausgereicht werden, teilte die Klinik-Gesellschaft mit.

Nicht nur Applaus, sondern auch Geld

Pflegedirektorin Diana Fiedler unterstreicht: „Damit möchten wir unseren Pflegekräften unsere Anerkennung nicht nur durch Applaus, sondern in diesem Fall durch eine Einmalzahlung ausdrücken.“

Der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, Klaus-Dieter Erler, betont: „Obgleich sich die Prämie dieses Mal ausschließlich an unsere Pflegekräfte in der unmittelbaren Patientenversorgung richtet, möchten wir an dieser Stelle unseren herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen des Hauses aussprechen.“