Überblick: Diese Corona-Regeln gelten in Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen

Landkreise

und kreisfreie Städte Inzidenz* Maskenpflicht Private Feierlichkeiten Veranstaltungen Sperrstunde Sport

Altenburger Land

90,6 - allgemein in Bahnen und Bussen, in Taxis und in Geschäften, zudem:



- in öffentlichen Gebäuden, Gaststätten, Restaurants und Hotels (Ausnahme am Tisch sitzende Gäste)

- beim Betreten und Aufenthalt von Einrichtungen mit Außer-Haus-Speiseangeboten

- in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren

- bei privaten Beförderungen (Ausnahme Personen des eigenen Haushalts)

- in medizinischen und therapeutischen Einrichtungen

- maximal 25 Personen in geschlossenen Räumen, im Freien maximal 50 Personen



















- öffentliche und kulturelle Veranstaltungen nur mit maximal 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen, im Freien nur mit maximal 200 Personen



- nicht öffentliche Veranstaltungen nur mit maximal 25 Teilnehmern in geschlossenen Räumen, im Freien nur mit maximal 50 Personen











keine Sperrstunde























Landkreis Eichsfeld 52,0 - Regelung wie im Altenburger Land, zudem:



- im öffentlichen Raum, wenn 1,50 Meter Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (z.B. Haltestellen, Einkaufsstraßen, Warteschlangen, Beerdigungen) - maximal 15 Personen in geschlossenen Räumen







- öffentliche und nicht öffentliche Veranstaltungen nur mit maximal 30 Personen in geschlossenen Räumen, im Freien nur mit maximal 50 Personen; ab 16 Teilnehmern zudem zwei Tage vorher bei der Behörde anzeigen

keine Sperrstunde







- Sporthallen und Sportanlagen im Kreis sind für den Wettkampfbetrieb gesperrt

Stadt Eisenach 4,7 - in Bahnen und Bussen, in Taxis und in Geschäften











- gemäß Landesregelung:

bei mehr als 50 Personen in geschlossenen Räumen oder mehr als 100 im Freien mindestens zwei Werktage vorher bei der Behörde anzeigen - gemäß Landesregelung: Veranstaltungen unter freiem Himmel ab 100 Teilnehmer/Zuschauern mindestens zwei Werktage vorher bei der Behörde anzeigen







keine Sperrstunde











Stadt Erfurt 59,8 - allgemein in Bahnen, Straßenbahnen und Bussen, in Taxis und in Geschäften zudem:



- bei privaten Beförderungen (Ausnahme Personen des eigenen Haushalts)

- im gesamten Bereich des Innenstadtrings, auf öffentlichen Plätzen, auf Wochenmärkten, an Haltestellen, in Unterführungen, wenn 1,50 Meter Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

- generelle Maskenpflicht bei Messen, Spezialmärkten und Ausstellungen’

- maximal zehn Personen aus zwei Haushalten, sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien

















- öffentliche Veranstaltungen mit Publikumsverkehr sind untersagt, zum Beispiel Volks-, Schützen- und Martinifeste, Kirmes, Tanzveranstaltungen und Adventsmärkte



- kulturelle Veranstaltungen nur mit maximal 25 Teilnehmern in geschlossenen Räumen, im Freien mit maximal 100 Teilnehmern



- nicht öffentliche Veranstaltungen nur mit maximal 10 Teilnehmern, sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien - von 23 Uhr bis

5 Uhr für

Gastronomiebetriebe

- in der Zeit auch generelles Verkaufsverbot von Alkohol, z.B. an Tankstellen







- öffentliche Sportveranstaltungen sind nur ohne Publikumsverkehr und mit bestätigtem Infektionsschutzkonzept erlaubt













Stadt Gera 44,0 - in Bahnen, Straßenbahnen und Bussen, in Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach)

- Landesregelung (wie Eisenach)

keine Sperrstunde

Landkreis Gotha 28,9 - in Bahnen, Straßenbahnen, Bussen, Taxis u. in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Landkreis Greiz 29,8 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Landkreis Hildburghausen 58,5 - Regelung wie im Altenburger Land, zudem:

- auf Wochenmärkten







- maximal 10 Personen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien





- öffentliche Veranstaltungen mit Publikumsverkehr sind untersagt

- nicht öffentliche Veranstaltungen nur mit maximal 10 Personen sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien keine Sperrstunde - Sportveranstaltungen und Training ohne Publikumsverkehr







Ilm-Kreis 23,5 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Stadt Jena 53,9 - in Bahnen, Straßenbahnen und Bussen, in Taxis und in Geschäften, zudem:

- bei öffentlichen Veranstaltungen sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien

- im öffentlichen Raum überall dort, wo 1,50 Meter Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, also stark frequentierte Verkehrsflächen, Straßen und Plätze - maximal 10 Personen aus zwei Haushalten in geschlossenen Räumen, im Freien maximal 25 Personen







- öffentliche Veranstaltungen nur mit maximal 50 Personen in geschlossenen Räumen, im Freien mit maximal 250 Personen







keine Sperrstunde











Kyffhäuserkreis 12,1 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (siehe Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Landkreis Nordhausen 28,8 - in Bahnen, Straßenbahnen und Bussen, in Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Saale-Holzland-Kreis 100,1 - Regelung wie im Altenburger Land, zudem:



- im öffentlichen Raum überall dort, wo 1,50 Meter Mindestabstand nicht eingehalten werden kann



- maximal 15 Personen aus zwei Haushalten in geschlossenen Räumen, im Freien maximal 25 Personen



- öffentliche Veranstaltungen: Regelung wie Stadt Jena



- nicht öffentliche Veranstaltungen nur mit maximal 15 Personen in geschlossenen Räumen, im Freien mit maximal 25 Personen keine Sperrstunde









Saale-Orla-Kreis 29,9 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 17,4 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Landkreis Schmalkalden-Meiningen 68,0 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - maximal 10 Personen in geschlossenen Räumen

- nicht öffentliche Veranstaltungen nur mit maximal 25 Personen in geschlossenen Räumen, im Freien nur mit maximal 50 Personen keine Sperrstunde

Landkreis Sömmerda 72,0 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften, zudem:

- auf Wochenmärkten und bei Sitzungen kommunaler Gremien in geschlossenen Räumen

- maximal 10 Personen in geschlossenen Räumen, im Freien maximal 25 Personen

- öffentliche Veranstaltungen mit Publikumsverkehr sind untersagt

- kulturelle Veranstaltungen nur mit maximal 25 Personen in geschlossenen Räumen keine Sperrstunde





- Sport in geschlossenen Räumen nur mit maximal 10 Teilnehmern



Landkreis Sonneberg 12,1 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Stadt Suhl 27,2 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Unstrut-Hainich-Kreis 53,8 - in Bahnen und Bussen, in Taxis und in Geschäften











- maximal 15 Personen in geschlossenen Räumen, im Freien maximal 50 Personen







- öffentliche Veranstaltungen mit Publikumsverkehr sind untersagt



- nicht öffentliche Veranstaltungen nur mit maximal 15 Personen in geschlossenen Räumen, im Freien nur mit maximal 50 Personen keine Sperrstunde

Wartburgkreis 2,5 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Stadt Weimar 30,7 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde

Weimarer Land 32,9 - in Bahnen, Bussen und Taxis und in Geschäften - Landesregelung (wie Eisenach) - Landesregelung (wie Eisenach) keine Sperrstunde