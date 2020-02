Vom Sofa aus mit Hebammen chatten

Es ist die 38. Schwangerschaftswoche, der Entbindungstermin in greifbarer Nähe – so langsam wird es ernst für die 29-jährige Luise aus Weimar. Und mit jedem Tag, den sie sich der Geburt ihres ersten Kindes nähert, gehen ihr mehr Fragen durch den Kopf: Hat es wirklich Sinn, einen Geburtsplan zu erstellen? Was ist das überhaupt? Und muss ich mir tatsächlich, wenn ich zur Geburt in die Klinik gehe, sofort einen intravenösen Zugang legen lassen?

Antworten auf diese und andere Fragen findet die 29-Jährige in kürzester Zeit – aber nicht auf irgendeinem Internetportal, sondern im Austausch mit einer Hebamme: Luise loggt sich vom heimischen Sofa aus auf dem Portal „Kinderheldin“ ein und kann schon wenige Minuten später mit einer echten Hebammen chatten.

Ja, erfährt sie, es ist durchaus sinnvoll, mit dem Geburtsplan eine Liste der Wünsche aufzustellen, die man an die Geburtshelfer hat, beispielsweise, ob die Einnahme von Schmerzmitteln gewünscht ist.

Die Hebamme empfiehlt ihr auch, dafür Online-Vordrucke zu nutzen, die schon alle wesentlichen Aspekte berücksichtigen. Und nein, erklärt die Fachfrau, eine Kanüle ist keine „Pflicht“. Jede werdende Mutter kann – sofern sie sich nicht in einer medizinischen Notsituation befindet – den Wunsch äußern, darauf zu verzichten.

Barmer ist als erste Kasse eine bundesweite Kooperation mit dem Portal

Frage – Antwort, Frage – Antwort: Es geht munter hin und her, die Kommunikation in Echtzeit funktioniert tadellos. Nach etwa zehn Minuten, als die Hebamme auch bestätigt hat, dass ein Neugeborenes zum Schlafen wirklich nur einen Schlafsack braucht, bedankt sich Luise und beendet den Chat. Sie weiß ja, dass sie das Angebot jederzeit wieder nutzen kann. Denn es steht ihr nicht nur in der Schwangerschaft zur Verfügung, sondern auch während der ersten sechs Monate nach der Geburt.

Die Krankenkasse Barmer ist als erste Kasse eine bundesweite Kooperation mit dem Portal „Kinderheldin“ eingegangen. Ihre Versicherten können die Beratung durch ein Team erfahrener Hebammen täglich von 7 bis 22 Uhr kostenlos nutzen – per Live-Chat oder Telefon.

„Damit wird vor allem in strukturschwachen Gebieten ein ergänzendes Angebot geschaffen“, sagt Birgit Dziuk, Landesgeschäftsführerin der Barmer Thüringen, mit Blick auf die Schwierigkeiten, die viele Familien gerade im ländlichen Raum bei der Suche nach einer Hebamme haben.

Beratung auch abends und am Wochenende

Die Hebammen von „Kinderheldin“ böten zudem auch abends, am Wochenende oder in Situationen, in denen Ärzte oder Hebammen schwer erreichbar seien, kompetente Beratung an und gingen dabei auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern ein.

Nicole Höhmann, Leiterin des Hebammenteams auf dem Portal, weiß, wie gut dieser Service ankommt: „Bei unseren Gesprächen spüren wir immer wieder die Erleichterung der Eltern, konkrete Hilfe für ihr momentanes Problem zu bekommen.“ Zugleich zeige sich, dass solche neuen Beratungsformen langsam Fuß fassen. Nutzen könnten das Angebot indes nicht nur Barmer-Versicherte oder Versicherte anderer Kassen, die bereits mit dem Hebammen-Startup kooperieren, sondern alle werdenden und frischgebackenen Eltern.

Allerdings müssten sie – wie bei einem Online-Bestellvorgang – im Voraus bezahlen, erst dann sei eine Beratung möglich. Versicherten der Kassen, die mit „Kinderheldin“ zusammenarbeiten, wird das Geld erstattet.

Nach Auskunft der Barmer Thüringen erfolgen rund 60 Prozent der Beratungen per Chat. Telefonate dauern in der Regel 5 bis 15 Minuten, Chats meist etwas länger. Generell ende die Beratung erst dann, wenn eine individuelle Lösungsoption für das konkrete Anliegen gefunden ist. Typische Themen seien klassische Beschwerden in der Schwangerschaft wie Übelkeit und Rückenschmerzen und nach der Geburt Fragen zum Stillen, zur Nabelpflege oder zur Ernährung von Mutter und Kind. Am späten Vormittag und am Abend sei der Beratungsbedarf am höchsten.

Für werdende Eltern, denen es in erster Linie darum geht, eine Hebamme zu finden, gibt es für Thüringen noch das Portal www.hebammensuche- thueringen.de. Es wird vom Thüringer Hebammenlandesverband mit finanzieller Unterstützung des Sozial- und Gesundheitsministeriums betrieben.

