Warum Thüringen seine Impfmeldungen mit Zeitverzug verschickt

Erfurt. Aus Thüringen werden die aktuellen Corona-Infektionszahlen noch immer per E-Mail an das Robert-Koch-Institut. Bisher werden nur dringend benötigte Daten übermittelt.

Zweieinhalb Wochen nach dem bundesweiten Impfstart am 27. Dezember liegt Thüringen, was seine Impfquote anbelangt, zwar nicht mehr auf dem letzten Platz. Trotzdem gibt es noch immer Meldeprobleme, die das Land in erster Linie für die bislang magere Bilanz verantwortlich macht.

Nach wie vor werden die Impfzahlen nicht direkt auf digitalem Weg von den Krankenhäusern oder Impfteams an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt, sondern mit zeitlichem Verzug per E-Mail. In der Praxis läuft das so ab, dass die Kliniken ihre Zahlen jeweils bis zum Nachmittag an das Thüringer Gesundheitsministerium übermitteln. Das Ministerium fasst diese Angaben zusammen und mailt sie jeweils zwischen 17 und 18 Uhr an das RKI.

Dabei wird allerdings nur ein Minimaldatensatz erfasst, wie die Anzahl der Geimpften und die Indikation.. Allerdings braucht das RKI für sein umfassendes Impf-Monitoring insgesamt zehn Angaben, zu denen unter anderem der Geburtsmonat und das -jahr, Geschlecht und der Wohnort gehören.

Ein differenziertes Bild etwa über Altersgruppen oder Regionen ist damit nicht möglich. Die Impfungen in den Pflegeheimen, die von mobilen Impfteams vorgenommen werden, und später auch die in den einzelnen Impfstellen zählt dagegen die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen zusammen. Von dort werden die Zahlen täglich per E-Mail zwischen 0 und 1 Uhr an das RKI und in Kopie auch an das Thüringer Gesundheitsministerium gesendet.

Am frühen Morgen werden dann die Zahlen von den Krankenhäusern und der KV schließlich im Ministerium zusammenaddiert und spätestens bis 8 Uhr auf der Internetseite und in den sozialen Medien veröffentlicht. Das RKI hingegen aktualisiert seine Webseite gegen 13 Uhr.

Was aber ist der Grund für dieses umständlich anmutende Procedere? RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher zufolge ist es die Tatsache, dass die Bundesländer noch "Wünsche an die am 27. Dezember fertige und auch funktionsfähige Monitoring-Software hatten, die sowohl bei den Ländern als auch im RKI noch umgesetzt werden müssen". Nur ein einziges Bundesland mache bisher von der automatischen Übermittlung der Daten Gebrauch, alle anderen übermittelten den Minimaldatensatz per Mail ans RKI und müssten die fehlenden Daten später, wenn die Schnittstelle dann stabil funktioniert, nachliefern.

Am Dienstag vermeldete Thüringen insgesamt 12.517 Impfungen, was 5,9 Impfungen pro 1000 Einwohner entspricht. Damit liegt der Freistaat nunmehr vor Schlusslicht Bremen (6999 Impfungen) und dem Saarland (10.130). Die meisten Personen wurden der RKI-Statistik zufolge bisher in Bayern (135.986) und in Nordrhein-Westfalen (124.637) geimpft, in Sachsen und Sachsen-Anhalt zudem jeweils fast doppelt so viele wie in Thüringen.

Derweil sind am Dienstag im zentralen Impfstofflager des Landes die ersten 1200 Impfdosen des zweiten Impfstoffs des US-Unternehmens Moderna angekommen. Bis Ende Februar soll Thüringen insgesamt 26.400 weitere Dosen dieses Impfstoffs erhalten, der wie der des Mainzer Herstellers Biontech zweifach geimpft werden muss.