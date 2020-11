Die Gesundheitsämter spielen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine zentrale Rolle. Doch durch die steigenden Infektionszahlen kommen sie an ihre Grenzen. Vor allem bei der Zusammenarbeit scheint es oft zu Problemen zu kommen. Leserfragen zu den Gesundheitsämtern sowie zum richtigen Verhalten beim Kontakt mit infizierten Personen beantwortet Silke Fließ aus dem Thüringer Gesundheitsministerium. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog .

Wie ist die Zusammenarbeit der Gesundheitsämter geregelt?



Die Kommunikation der Gesundheitsämter untereinander ist zur Abstimmung und Kontaktnachverfolgung unabdingbar. Grundsätzlich funktioniert das gut. Angesichts der aktuell hohen Infektionszahlen kann es aber punktuell zu Verzögerungen kommen. Das Zusammenwirken der Gesundheitsämter ist in Paragraf 5 der „Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten“ sowie Paragraf 27 Infektionsschutzgesetz geregelt.

Wenn ich Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, für die ein anderes Gesundheitsamt zuständig ist – von wem werde ich informiert? Spielt der Krankheitsverlauf bei der infizierten Kontaktperson eine Rolle?

Wer wissentlich engen Kontakt mit einer Sars-CoV-2-infizierten Person hatte, ist gemäß Paragraf 11 der Thüringer Eindämmungsverordnung verpflichtet, unverzüglich sein zuständiges Gesundheitsamt zu kontaktieren, seine Wohnung nicht zu verlassen und Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden, bis eine Entscheidung des Gesundheitsamtes vorliegt. Sofern das für die infizierte Person zuständige Gesundheitsamt über den Risikokontakt informiert ist, wird dieses zudem das zuständige Gesundheitsamt informieren und dieses kommt dann zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise auf den Betroffenen zu. Dies passiert so schnell wie möglich, denn je eher die Infektionsketten unterbrochen werden können, umso besser. Aufgrund der aktuell vielerorts sehr hohen Zahl nachzuverfolgender Kontakte kann es hier derzeit zu Verzögerungen kommen. Daher sollte man nicht warten, sondern aktiv das zuständige Gesundheitsamt über den Risikokontakt informieren. Viele Landkreise und kreisfreie Städte haben dazu auch spezielle Hotlines eingerichtet.

An dieser Verfahrensweise ändert sich grundsätzlich nichts, egal in welchem Gesundheitszustand sich der ursprünglich positiv Getestete befindet.

In welchem Gesundheitsamt frage ich im Zweifelsfall nach?

Zunächst in Ihrem Gesundheitsamt. Dort kann man sagen, ob der Fall bereits gemeldet wurde. Sollte dies nicht passiert sein, wird sich Ihr Gesundheitsamt mit dem Gesundheitsamt des positiv Getesteten zur Abstimmung in Verbindung setzen.

Wenn ich mich freiwillig in Quarantäne begebe – wen muss ich informieren? Welche Unterlagen sind nötig, etwa für Kinder?

Auch wenn sie sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben, etwa nach einem möglichen Risikokontakt, sollten sie dies zuerst mit dem Gesundheitsamt besprechen. Dort wird man ihren Fall bewerten und Auskunft geben, ob dies tatsächlich erforderlich ist. Falls ja, erhalten sie und gegebenenfalls auch Familienangehörige und Lebenspartner einen Quarantänebescheid, den Sie dem Arbeitgeber, der Schule oder dem Kindergarten weitergeben können. Ein Quarantänebescheid ist aber keine Krankschreibung. Es empfiehlt sich deshalb in jedem Fall, mit dem Arbeitgeber und der Schule Kontakt aufzunehmen, um Fragen der Arbeitsorganisation im Homeoffice oder die Übermittlung von Schulstoff und Hausaufgaben zu klären.

Endet die Quarantäne automatisch oder mit einem Test oder Nachweis?

Treten keine weiteren Krankheitssymptome auf, endet die Quarantäne mit dem im Bescheid angegebenen Datum. Bei Unsicherheiten wenden sie sich an das zuständige Gesundheitsamt.

Wie ist derzeit die Lage der Gesundheitsämter, ist die Kontaktnachverfolgung angesichts der explodierenden Zahlen überhaupt noch möglich?

Der Haushaltsausschuss des Thüringer Landtags hat vor wenigen Tagen kurzfristig die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel in Höhe von einer Million Euro an die Kommunen für zusätzliches Personal zur Kontaktnachverfolgung ermöglicht. Gerade die schnelle und möglichst lückenlose Kontaktnachverfolgung ist ein Schlüsselthema zur wirkungsvollen Eindämmung der Corona-Pandemie. Für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit Beginn der Pandemie ununterbrochen unter Hochdruck arbeiten, ist dies ein dringend notwendiges Signal der Wertschätzung und Entlastung. Den täglichen Lagemeldungen der Gesundheitsämter an das Thüringer Landesverwaltungsamt und das Ministerium ist zu entnehmen, dass die Kontaktnachverfolgungs-Teams und Bürgertelefone beständig personell an die Lage angepasst werden. Bei Bedarf erfolgt dies zunächst durch andere Fachbereiche oder verwaltungsinterne Hilfskräfte innerhalb der Landratsämter und Stadtverwaltungen. Die Gesundheitsämter haben außerdem die Möglichkeit, Hilfegesuche zu stellen, zum Beispiel an die Bundeswehr oder die Kassenärztliche Vereinigung. Davon wird in der Regel Gebrauch gemacht, wenn Aufgaben wie die Kontaktnachverfolgung nicht mehr allein durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreis- bzw. städtischen Verwaltung bewerkstelligt werden können. Die Gesundheitsämter können auch einen Antrag auf Amtshilfe beim Robert-Koch-Institut stellen. Das ist aber aktuell noch nicht geschehen.

Hilft die Bundeswehr in Thüringen aus?

Aktuell werden neun von insgesamt 22 Thüringer Gesundheitsämtern von der Bundeswehr personell unterstützt. Insgesamt sind etwa 60 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung der Kontaktnachverfolgung und als mobile Abstrichteams in Thüringen im Einsatz. Ein Gesundheitsamt wird durch eine mobile Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen unterstützt.

