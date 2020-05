Corona-Spaziergang am Samstag in Erfurt.

Angesichts weiterer Lockerungen sinkt in Thüringen offensichtlich das Interesse an Anti-Corona-Demonstrationen und sogenannten Hygiene-Spaziergängen.

Weniger Teilnehmer bei Anti-Corona-Demonstrationen in Thüringen

Laut einem Polizeisprecher kamen bis zum Samstagnachmittag landesweit rund 450 Menschen zu Kundgebungen gegen die bestehenden Einschränkungen zusammen. Angemeldet waren etwa 1400 Demonstranten unter anderem in Erfurt, Jena, Weimar und Nordhausen.

In Erfurt kamen rund 250 Menschen auf dem Domplatz zusammen und gingen anschließend auf einen Rundgang durch die Stadt. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort, es gab aber keine besonderen Vorkommnisse.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gab es nach Angaben des Sprechers einen Autokorso mit 27 von 250 erwarteten Fahrzeugen.

In Gera hätten sich bei einer nicht angemeldeten Versammlung 50 Menschen zusammengefunden. In den Wochen zuvor gab es in Thüringen wesentlich mehr derartiger Demonstrationen und auch höhere Teilnehmerzahlen.