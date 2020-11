Mit der Polymerase-Kettenreaktion (PCR-Test) weisen Labore die Infektion mit dem Coronavirus nach. Doch Kritiker behaupten, dieser Test sei gar nicht geeignet, eine Infektion festzustellen. Wir haben mit Bettina Löffler gesprochen. Die Professorin leitet das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena und macht mit uns den Faktencheck. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Coronakritiker zweifeln die Aussagekraft des PCR-Tests an. Was halten Sie davon?

Wie sollen Außenstehende solche hochkomplexen Verfahren korrekt einschätzen können? Wer nach ein paar Minuten Internetstudium schlussfolgert, das Verfahren wäre nicht geeignet, handelt überheblich.

Kritiker verweisen darauf, dass der PCR-Test auch nicht vermehrungsfähige Virusteile im Abstrich, der aus der Nase oder dem Rachenraum genommen wurde, nachweist.

Das ist korrekt. Ein PCR-Test weist nur die Erbinformation der Viren nach und ist sehr sensitiv. Das heißt: Er kann auch ganz geringe Mengen der RNA erkennen. Die Methode sagt nicht, ob die Viren vermehrungsfähig sind. Man muss aber stark davon ausgehen.

Warum?

Kein Patient würde lauter inaktive Viruspartikel in der Nase tragen. Im normalen Infektionszyklus befallen Viren eine Wirtszelle, lassen sich replizieren und treten wieder aus. Bei diesem Prozess entstehen stets auch einige inaktive Partikel. Lässt sich die RNA nachweisen, muss man jedoch davon ausgehen, dass die natürlichen Infektionszyklen im Patienten ablaufen. Und dabei entstehen auch immer vermehrungsfähige Partikel.

Foto: Uniklinik Jena

Ist der Antikörpertest nicht sicherer?

Im Gegensatz zum PCR-Test ist der Antikörpertest eine indirekte Methode, die auf die Immunreaktion des Menschen angewiesen ist. Wer über eine schwache Immunabwehr verfügt, bildet möglicherweise keine Antikörper. Die PCR ist dagegen ein Direktnachweis.

Kann der PCR-Test einen Aufschluss darüber geben, wie stark infektiös ein Patient ist?

Ja. Bei der Analyse der Probe wird die RNA in Zyklen vervielfältigt. Wenn wir nach sehr wenigen Zyklen schon ein Signal bekommen, dass die Viren nachweisbar sind, wissen wir, dass der Patient eine hohe Virenlast in sich trägt. Deshalb weisen wir diesen CT-Wert seit einigen Tagen auch auf dem Befund mit aus, damit unsere Kliniker abschätzen können, wie stark ein Patient mit Viren belastet ist.

Das heißt, über den CT-Wert lässt sich die Gefahr abbilden, die vom Infizierten für seine Umwelt ausgeht?

Exakt. Wir treffen häufig auf Fälle, bei denen Patienten, die keine oder nur leichte Krankheitsanzeichen spüren, trotzdem eine hohe Virenlast haben. Das sind potenzielle Superspreader.

Wie hoch sind die CT-Werte in solchen Fällen?

Eine hohe Virusmenge zum Verteilen ist vorhanden, wenn der CT-Wert unter 20 liegt, also weniger als 20 Heizzyklen bei der Vervielfältigung notwendig sind. Wenn der CT-Wert indes höher als 30 oder sogar 35 ist, dann nimmt man an, dass so wenige Viren in der Nase sind, dass der Patient möglicherweise gar nicht mehr infektiös ist.

Hat das Folgen für die Entscheidung über die Quarantäne?

Die Entscheidung über die Quarantäne liegt beim Gesundheitsamt. Noch ist aber nicht ausreichend erforscht, ab welchem CT-Wert keine Gefahr mehr für die Umwelt ausgeht.

Wie hoch ist die Zahl der falsch-positiven Tests, also der Getesteten ohne Coronavirus, bei denen dennoch der PCR-Test einen positiven Wert ergibt?

Die Zahl der falsch-positiven Fälle liegt anders als in der Zeit, als die Systeme neu waren, inzwischen deutlich niedriger. Das Verfahren ist so spezifisch, und wir haben bereits so viel Erfahrung mit der Auswertung, dass wir dieses Problem von falsch-positiven Tests fast gar nicht mehr haben. Dies zeigt auch, dass wir im Sommer, als wir keine positiven Fälle hatten, gar keine positiven Ergebnisse gemessen haben.

Wie wird das überprüft?

Wir haben die Möglichkeit, aus Proben die Viren in Zellkulturen anzuzüchten. So können wir mittels verschiedener Methoden nachweisen, dass es sich tatsächlich um den Sars-CoV-2-Erreger handelt. Das ist aber nicht bei jedem Test möglich, sondern nur im Rahmen von Forschungsprojekten, weil der Prozess sehr aufwendig ist. Er dauert mehrere Tage bis Wochen, und ein Hochsicherheitslabor ist dafür notwendig. Für die Forschung ziehen wir auch Coronaviren aus Patientenproben heran.

Wie viele Tests laufen in Ihren Laboren pro Tag?

Inzwischen testen wir bis zu 700 Proben pro Tag auf Corona. Wir arbeiten nicht nur fürs Universitätsklinikum Jena, sondern auch für die Kliniken in Weimar und Eisenberg.

Anfangs hieß es, dass maximal 280 Tests pro Tag machbar seien?

Wir haben mehrere Teststrecken. Zudem gehen wir stufenweise vor. Seit Sommer untersuchen wir im ersten Screening jeweils fünf Patientenproben zusammen. Sollte der Test dieses Pools positiv ausfallen, kontrollieren wir jede Einzelprobe noch einmal. Jene, die positiv sind, werden auf eine weitere Gen­sequenz des Virus getestet, um Sicherheit zu erlangen. Dieses Vorgehen schont unsere Verbrauchsmaterialien.

Wie lange dauert ein Coronatest?

Wenn es bei Patienten, die vor einer dringenden Operation aufgenommen werden müssen, schnell gehen muss, liefern wir in zwei bis drei Stunden ein Ergebnis. Bei nicht so dringlichen Untersuchungen dauert es bis zu einen Tag.

Schnelltests sollen das ganze nun doch beschleunigen.

Unsere ersten Untersuchungen zeigen, dass diese nicht die Sensitivität der PCR-Tests leisten. Schnelltests scheitern, wenn Menschen keine große Viruslast im Nasen-Rachen-Raum tragen. Dennoch halte ich die Schnelltests für sinnvoll, um Menschen mit hoher Viruslast zu filtern. Man darf sich aber nicht in einer falschen Sicherheit wähnen, weil wir nicht wissen, welche Menschen ansteckend sind. Deshalb dürfen wir andere Hygienemaßnahmen keinesfalls vernachlässigen.

Warum steigen trotz aller Maßnahmen derzeit die Fallzahlen an?

Ein Anstieg im Winter war zu erwarten. Wir haben in Deutschland, auch in Jena, eine gute Strategie gefahren, sodass heute die Fallzahlen im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt niedrig sind. Das ist ein Ergebnis dessen, dass wir uns gut vorbereitet haben, gute Konzepte entwickelt und sehr konstant getestet haben. Diesen Riesenerfolg sollten wir nicht gefährden.

Das könnte Sie auch interessiere:

Aktueller Bußgeld-Katalog: Welche Strafen drohen bei Corona-Verstößen in Thüringen