„Wir sind nach wie vor sehr verwundbar“ – Jenaer Infektiologe über Corona-Lage im Kreis Hildburghausen

Wegen der dramatisch hohen Infektionszahlen im Landkreis Hildburghausen müssen Kitas und Schulen vorübergehend geschlossen werden. Wir sprachen mit dem Chef-Infektiologen Mathias Pletz vom Jenaer Uniklinikum. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Professor Pletz, wie kommt ausgerechnet ein Landkreis wie Hildburghausen ohne Ballungszentren auf so hohe Infektionszahlen?

Der Landkreis hat relativ wenig Einwohner, schon wenige positive Testbefunde reichen aus, um die Inzidenz nach oben schnellen zu lassen. Hinzu kommt, dass Thüringen mit vergleichsweise wenigen Infektionen durch die erste Welle kam. Das war zwar gut, bedeutet aber auch, dass sich das Virus nun enorm schnell ausbreiten kann, weil es nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung hatte. In Orten wie Madrid, die von der ersten Welle so stark getroffen wurden, dass die Toten in Stadien gebracht werden mussten, gehen die Fallzahlen momentan zurück. Bei uns gab es solche dramatischen Bilder glücklicherweise nicht, aber deswegen sind wir nach wie vor sehr verwundbar.

Das heißt, wir müssen jederzeit an jedem Ort mit Entwicklungen wie in Hildburghausen rechnen?

So klar muss man das leider sagen, und der Auslöser kann reiner Zufall sein.

In Hildburghausen werden ab heute Schulen und Kitas vorübergehend geschlossen. Hieß es nicht immer, Schulen seien keine Infektionsschleudern?

Das sind sie auch nicht, allerdings gibt es auch in dieser Frage kein „weiß“ oder „schwarz“. Wir wissen, dass Kinder aus verschiedenen Gründen das Virus weniger häufig übertragen. Aber es ist nicht so, dass Kinder gar nicht zur Verbreitung von Infektionen beitragen. Von der Influenza ist bekannt, dass Schulen Treiber von respiratorischen Virusinfektionen sind, in solchen Fällen bringen Schulschließungen sehr viel. Bei CoVID-19 ist der Effekt der Schulschließung nicht so stark, aber es gibt ihn, wie eine aktuelle epidemiologische Studie nachweisen konnte. Im Landkreis Hildburghausen können einzelne Infektionsketten nicht mehr nachverfolgt werden. Man kann die Ausbreitung des Erregers also nicht mehr mit selektiver Scharfschützentechnik bekämpfen, sondern muss die Artillerie in Stellung bringen.

Nach fünf Tagen Quarantäne sollen Schnelltests an Schulen und Kitas folgen. Eine gute Lösung?

Die Antigen-Tests sind weniger empfindlich als, die herkömmlichen PCR-Tests, das Ergebnis hängt stark vom Infektionsstadium ab. Eine Wiederholung des Tests nach 24 Stunden würde noch mehr Sicherheit bringen. Aber grundsätzlich halte ich diesen Weg für eine gute Lösung.

Thüringens Bildungsminister schließt nach der heutigen Kanzlerrunde geteilte Klassen nicht aus, Lehrervertreter fordern das schon seit Wochen. War es falsch, so lange wie möglich an vollen Klassen im Präsenzunterricht festzuhalten?

Man hätte früher auf die steigenden Zahlen reagieren sollen. Ich hätte mir gewünscht, dass man den Sommer für solche Vorbereitungen besser genutzt hätte, das gilt auch für den digitalen Unterricht. Doch man darf bei aller Kritik nicht vergessen, dass in Deutschland die Pandemie im Vergleich sehr gut managt, bei uns mussten im Vergleich zu anderen Ländern bislang deutlich weniger Menschen an CoVID-19 sterben und so drastische Einschnitte des alltäglichen Lebens wie in Italien oder Spanien mussten wir auch nicht hinnehmen.

Ließe sich das Vorgehen in Hildburghausen auf Schulen in anderen Gebieten mit hoher Inzidenz übertragen?

Wahrscheinlich ja, auch wenn wir idealerweise erst einmal die Erfahrungen von Hildburghausen auswerten müssten. Aber das ist genau das Problem in der aktuellen Pandemie. Wir haben nicht die Zeit, Dinge erst zu probieren und zu analysieren, wir müssen alles gleichzeitig machen.

