Zahl von Corona-Patienten auf Intensivstationen erreicht neuen Höchststand

Erfurt. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-Patienten hat in Thüringer Krankenhäusern einen neuen Höchsstand erreicht und eine kritische Marke weit überschritten.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten auf den Intensivstationen in Thüringen liegt auf einem neuen Höchststand. Am Sonntag wurden 232 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen der Krankenhäuser behandelt, wie aus Zahlen der Staatskanzlei und des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag hervorgeht. 135 von ihnen müssen demnach beatmet werden. Der Anteil der Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt ist, erreichte damit rund 39 Prozent. In den vergangenen Tagen waren es etwa 35 Prozent.

Corona-Blog: Schulstart mit verschärften Regeln und Tests – Ministerium zweifelt an Beschluss aus Weimar

Nach Einschätzung von Fachleuten ist die Versorgungssituation bei Intensivbetten bereits ab einem Anteil von 20 Prozent als kritisch einzuschätzen, erklärte die Staatskanzlei.

Ende vergangener Woche war die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen im Freistaat wieder gestiegen. Dieser Trend setzte sich am Montag fort, obwohl es an Wochenenden zu Verzögerungen bei der Datenübermittlung der Gesundheitsämter kommen kann.

Landesregierung mit Sondersitzung wegen Bundesinfektionsschutzgesetz

Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - lag laut Robert Koch-Institut bei 228. Das waren 444 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Bundesweit war der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz 136.