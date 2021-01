Zusätzlich vier große Impfzentren in Thüringen geplant - Diese Standorte sind im Gespräch

In Bad Langensalza ist vor einer Woche die erste Impfstelle im Unstrut-Hainich-Kreis gegen das Coronavirus in Betrieb gegangen. Am Standort des Hufeland-Klinikums waren 72 Menschen für einen Termin angemeldet.

Zusätzlich zu den rund 30 kleineren Impfstationen sollen demnächst vier große Impfzentren in Thüringen eröffnet werden. Das kündigte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Mittwoch im Landtag an. Nach Informationen unserer Zeitung werden dafür zum Beispiel in Erfurt der Flughafen, die Messe oder die Arena als Standorte geprüft. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die AfD hatte eine Sondersitzung beantragt, um den Corona-Lockdown zu debattieren, den sie vollständig ablehnt. Die Oppositionsfraktionen CDU und FDP unterstützen hingegen die Verlängerung der Einschränkungen, übten aber gleichzeitig teils scharfe Kritik am Impf- und Testmanagement.

Werner sagte, dass sie sich weiter bemühe, Wünschen der Landtagsfraktionen entgegen zu kommen. Derzeit sei geplant, dass die neue Corona-Verordnung ab dem kommenden Dienstag gelte. Darin sind dann auch die Beschlüsse von Bund und Ländern eingearbeitet, die u.a. eine verschärfte Maskenpflicht vorsehen.

