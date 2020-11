Immer mehr Schulen im Weimarer Land sind durch Infektion oder Quarantäne-Folgen von Covid-19-Fällen betroffen. Die Kreisbeigeordnete Jaqueline Schwikal sandte deshalb am Donnerstag ein Schreiben an die Schulleiter. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Aufgrund des steigenden Infektionsgeschehens in einigen Schulen des Landkreises“ erinnerte die Beigeordnete eindringlich an die Einhaltung der ministerialen Vorgaben. Sie mahnte zudem das konsequente Umsetzen der schulinternen Schutzkonzepte an.

Um möglichst komplette Schulschließungen zu verhindern, sollen nur gleichbleibend zusammengesetzte Gruppen miteinander in Kontakt sein. Je nach Schule könne es sich dabei um Klassen, Klassenstufen, Jahrgangsstufen, Lernhäuser, Stammgruppen, gymnasiale Oberstufen oder andere Gruppen handeln. Deren Durchmischung soll unbedingt vermieden werden. Die Pausenzeiten für die Gruppen seien nach Möglichkeit zu staffeln.

Anlass für das Schreiben war offenbar das Infektionsgeschehen an einer Schule, wo eine infizierte Mitarbeiterin nahezu in allen Bereichen half. Für das Gesundheitsamt waren alle Schüler als Kontaktpersonen einzustufen und in Quarantäne zu schicken.

Besonders auffällig ist das Infektionsgeschehen im Südkreis. Nach der Regelschule Blankenhain am Mittwoch traf es am Donnerstag die Grundschule. Dort gelten alle Kinder als ansteckungsverdächtig. ­Deshalb ordnete das Gesundheitsamt über einen Elternbrief für alle vom 13. bis 20. November Quarantäne an.

Wegen der hohen Fallzahlen mit sehr vielen Kontaktpersonen sei es nicht möglich, alle Eltern noch am Donnerstag persönlich zu kontaktieren, hieß es aus dem Landratsamt. Die förmliche Quarantäneanordnung soll in den nächsten Tagen per Post folgen. Eine routinemäßige Testung aller Kinder sei nicht vorgesehen. Sollten Symptome auftreten, wurden die Eltern aufgefordert, Kontakt zu ihrem Kinderarzt zu ­suchen.

An der Regelschule Blankenhain sind drei Schüler und ein Lehrer infiziert. Von den 156 Schülern befinden sich 80 in Quarantäne. Durch Krankheit, Quarantäne und Risiko-Einstufung stehen allerdings keine Lehrer mehr zur Verfügung. Deshalb geht die Schule zum sogenannten häuslichen Lernen über. Parallel dazu hat das Landratsamt Schulsporthallen in Blankenhain geschlossen.

Das Gymnasium Bad Berka kommt nach mehreren bestätigten Corona-Fällen offenbar um zusätzliche als die verfügten Konsequenzen herum. Die Kontakte seien nicht in jedem Fall so umfangreich, wie zunächst befürchtet wurde.

Bis Donnerstag, 17 Uhr, wurden im Gesundheitsamt des Kreises weitere elf Neuerkrankungen regis­triert. Damit stieg die Zahl der Aktivkranken auf 157 (+5). Sechs Personen sind genesen. Vier Covid-19-Patienten konnten das Krankenhaus verlassen. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 95,1 je 100.000 Einwohner. 509 Kontaktpersonen und 29 Reiserückkehrer aus Risikogebieten waren in Quarantäne.