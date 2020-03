Bischof Friedrich Kramer, hier bei einer Zeremonie zum Start der Abschrift einer neuen Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde im vergangenen Oktober in der Neuen Synagoge Erfurt, wird am Dienstag in Gelmeroda erwartet.

Gelmeroda. Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, besucht am Dienstag die Dorfkirche Gelmeroda.

Andacht mit dem Landesbischof

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, hält am Dienstag eine Abendandacht in der Dorfkirche Gelmeroda, auch bekannt als Feininger- und Autobahnkirche. Anschließend steht der Bischof für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Eingeladen hat ihn der Vorsitzende des evangelischen Gemeindekirchenrates Weimar, Michael Schneider. Kramer besucht in unregelmäßigen Abständen Gemeinden in Mitteldeutschland, um im gemeinsamen Gebet und Gespräch Land und Leute kennenzulernen. Auch Joachim Neubert, Pfarrer des Kirchengemeindeverbandes Buchfart-Legefeld, freut sich auf den hohen Besuch.

Dienstag, 10. März, 18 Uhr in Gelmeroda, Petersgasse 33