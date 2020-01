Am Sonntag nach Weihnachten lud der Frauenchor aus Kella zu einem Weihnachtssingen zugunsten der Notleidenden in Aleppo ein.

Kella bringt Licht nach Aleppo

Der Frauenchor aus Kella lud zum Weihnachtssingen in die stimmungsvolle Kirche mit den Lichtern der Weihnachtsbäume ein. Im Schein der Krippe erklangen Lieder vom Chor. Mal sang die Gemeinde, und es gab Geschichten zum Schmunzeln. Die Kollekte zugunsten der Aktion „Licht für Aleppo“ brachte 705,50 Euro ein. Die Spende übergaben die Frauen am vergangenen Sonntag den Franziskanern auf dem Hülfensberg. Nach Abschluss der Aktion werden die gesamten Spenden den Brüdern in Aleppo übergeben, die in der syrischen Stadt durch den Bürgerkrieg traumatisierten Menschen helfen.