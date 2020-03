Dreißig Gläubige besuchten am Dienstag das Abendgebet mit Landesbischof Friedrich Kramer in der Evangelischen Dorfkirche Gelmeroda.

Gelmeroda. Um Land und Leute kennenzulernen, besucht Landesbischof Friedrich Kramer in unregelmäßigen Abständen Gemeinden. Am Dienstag war er in Gelmeroda.

Landesbischof hält Andacht in Gelmeroda

Landesbischof Friedrich Kramer hielt am Dienstag in der Feiningerkirche in Gelmeroda eine Abendandacht und zeigte sich dabei auch von seiner musikalischen Seite. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates der Evangelischen Kirchgemeinde Weimar, Michael Schneider, der die Einladung ausgesprochen hatte, freute sich der Gemeindekirchenrat des Verbandes Buchfart-Legefeld über den Besuch. „Die Menschen in Gelmeroda waren über diese wunderbare Gelegenheit des unmittelbaren Kontaktes zum Landesbischof sehr erfreut“, sagte Pfarrer Joachim Neubert.