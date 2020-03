Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ökumenische Feiern zum Weltgebetstag

Unter dem Motto „Steh auf und geh!“ wird auch in und um Weimar zu Feiern des Weltgebetstags eingeladen. Die Gottesdienste, die weltweit ökumenisch begangen werden, laden in diesem Jahr zu einer Begegnung mit dem südafrikanischen Land Simbabwe ein. Dazu gibt es oft eine Einführung in das Land, landestypische Musik und Essen.

An diesem Freitag, dem 6. März, werden allein in Deutschland Hunderttausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag 2020 ein Zeichen zum persönlichen und gesellschaftlichen Aufbruch aus Unterdrückung: „Steh auf und geh!“ Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen überall in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.

Im Kirchenkreis Weimar finden nach Angaben der evangelischen Pfarrerin Karin Krapp, die dort Beauftragte für Frauenarbeit ist, am 6. März folgende Feiern statt: 17 Uhr Weimar, Sophienhaus; 18 Uhr Legefeld, Pfarrscheune; 18 Uhr Großobringen, Pfarrhaus; 18 Uhr Ottmannshausen, Gemeinderaum Pfarrhaus; 18 Uhr Mellingen, Gemeinderaum; 18 Uhr Tonndorf; 18 Uhr Gottesdienst in der katholischen Kirche Oberweimar, anschließend Weltgebetstag-Feier im katholischen Gemeindehaus; 19 Uhr ökumenische Veranstaltung im katholischen Kloster in Schöndorf; 19 Uhr Bad Berka, neues Gemeindehaus; 19 Uhr Nohra, Kirche und Pfarrhaus; 19 Uhr Tannroda im Gemeinderaum im Pfarrhaus; 19 Uhr Vieselbach, evangelisches Pfarrhaus; 19.30 Uhr Kerspleben, Gemeinderaum im Pfarrhaus; 19.30 Uhr Weimar, Kreuzkirche, Gemeindehaus.

Darüber hinaus richtet die Kirchgemeinde Magdala am 6. März ab 18 Uhr im Gemeindesaal im Pfarrhaus eine Feier zum Weltgebetstag aus. In Großschwabhausen findet am 8. März ab 10 Uhr in der Pfarrscheune ein Gottesdienst statt. Die Nordkreisgemeinden begehen den Weltgebetstag am Freitag ab 18 Uhr im Nermsdorfer Hamsterbau, am Sonntag ab 11 Uhr richten sie einen Weltgebetstag für Kinder und Familien in der Berlstedter Schülergaststätte (Hauptstraße 20) aus.