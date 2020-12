Weitere Kirchspiele im Kyffhäuserkreis sagen Gottesdienste ab oder bieten Christvespern im Freien an

Die Marienkirche in Artern ist an Heiligabend in der Zeit von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Um 19 Uhr erklingt Weihnachtsmusik vom Turm.

Die Präsenzgottesdienste im Kirchspiel Wiehe an Heiligabend sind abgesagt. Das habe der Gemeindekirchenrat schweren Herzens beschlossen. Damit wolle man der Verantwortung nachkommen, die weitere Überlastung von Intensivstationen verhindern und Menschen schützen, erklärt Pfarrer Helfried Maas vom Kirchspiel. Stattdessen werden vom 24. bis 26. Dezember alle Kirchen des Kirchspiels (bis auf Garnbach und Gehofen) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem wird über die sozialen Netzwerke ein digitales Krippenspiel der Kirchgemeinde Wiehe verbreitet, das kombiniert mit dem Weihnachtsbrief des Kirchspiels eine wunderbare Heimandacht ergeben kann, so Maas. Gottesdienste wird es am 25. Dezember, 9 Uhr, in Langenroda und 10.15 Uhr in Gehofen, am 26. Dezember, 10.15 Uhr, in Wiehe und Donndorf geben.