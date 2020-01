Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1000 Bäume für einen Wald mit Zukunft

Die Almose hinauf wird es einem im Wald hinter Rastenberg bald mulmig. Da liegt alle paar Meter Holz aufgestapelt, in rauen Mengen, zur Abholung bereit. Entweder haben Stürme es umgelegt oder aber der Borkenkäfer und die Trockenheit ihm zugesetzt. Das Bild ist so beeindruckend wie beängstigend. Und der Wald ist licht, sehr licht. Man kann durchgucken. „Die Reihe Laubbäume da hinten ist die einzige schmale Linie, die zwei große Freiflächen voneinander trennt“, sagt Försterin Silke Becker. Da steht sie am Mittwoch mitten auf einer solchen Lichtung. Die umfasst ein Areal von 4 Hektar.

Der Wald braucht Hilfe. Noch ist kein Ende abzusehen. Eigentlich müsste im Februar mit dem Holzeinschlag weitergemacht werden. Aber noch ist Silke Becker unschlüssig. Sie will schauen, wie sich das Wetter und die Holzpreise entwickeln. Aus der letzten Einschlagsmenge von 5600 Festmeter sind erst 3500 veräußert. Becker steht am Mittwoch nicht allein im Wald. Schüler begleiten sie. Eine ziemlich große Gruppe. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und ein paar Forsthelfern pflanzen sie Bäume nach. „Ich fühle meine Finger wieder“, sagt ein Mädchen. Es ist eine ungewohnte Beschäftigung für die Zehntklässler der Regelschule „Friedrich Ludwig Jahn“ aus Kölleda. Aber eine, die ihnen auch Spaß macht. Auch Sasha, Janina und Klara greifen zum Spaten. „Das ist eine gute Sache“, sagt Klara. Sie hätten nicht lange überlegen müssen, als ihre Lehrerinnen den Vorschlag gemacht haben. „Wir haben uns gern für das Projekt eingetragen“, sagt sie. Der Einsatz im Wald sei „mal etwas anderes“. Emely Lutze, Jasmin Lilie und Hanna Lichtenstein pflanzen eine junge Rotbuche. Kölledaer Schüler setzen 1000 Bäume in die Erde Die Lehrerinnen sind in diesem Fall Maritta Pilz und Sandra Schulz. Maritta Pilz ist Rastenbergerin und die Hauptinitiatorin. Sandra Schulz unterrichtet Geografie – und ordnet die Aktion ins große Ganze ein: „Wir haben darüber unter anderem im Ethik- und im Geografieunterricht fächerübergreifend gesprochen. Das waren sehr angeregte Diskussionen über den Klimawandel, das Waldsterben, wie sich das alles auswirkt, über die Fridays-for-Future-Bewegung und darüber, dass und wie es möglich ist, vielleicht auch selbst einen aktiven Beitrag zu leisten.“ So sei die Idee des Bäumepflanzens im Rastenberger Stadtwald aufgekommen. Försterin Silke Becker freut das Engagement der Schülerinnen und Schüler. „Sie sind wirklich voll bei der Sache“, sagt sie. 1000 Bäume waren am Mittwoch die Tagesaufgabe. 300 kleine Rotbuchen, 300 Douglasien, 300 Bergahorne und 100 Wildkirschen kamen in die Erde. „Eine bunte Mischung“, sagt Becker – und dass diese auf der 1,6 Hektar großen Fläche in einem etwas weiteren Pflanzenverband gesetzt würden. „Das ist etwas gefälliger“, so die Försterin und zeigt kurzerhand, dass es keiner besonderen körperlichen Anstrengungen bedarf, die Pflanzlöcher auszuheben. Nur die oberste Humusschicht ist leicht angefroren, direkt darunter ist der Waldboden locker und fast trocken. Für den Tag und die Aufgabe ist das gut, für den Allgemeinzustand nicht. „Die leichten Nieselniederschläge der letzten Wochen haben nicht viel Feuchtigkeit in den Boden gebracht“, sagt sie. Silke Becker leidet mit dem Wald mit. Sie hat hier schon zu DDR-Zeiten als Praktikantin gearbeitet, hat hier gelernt, danach das Revier Rastenberg für das Forstamt übernommen. 35 Jahre kennt sie diesen Wald aus dem Effeff, aber nicht so, wie er jetzt ist. Hannes Diez vom Forstamt zeigt den Schülerinnen und Schülern, wie man die jungen Rotbuchen, Ahorne und Douglasien pflanzt und zeigt, wie dabei die Wiedehopfhaue als Grabungswerkzeug eingesetzt wird. Soforthilfe und Ausgleichsmaßnahmen für Neupflanzungen „Es ist ein Trauerspiel“, stimmt Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft gemeinsam für Rastenberg) zu. Sie sei ein Rastenberger Kind, mit und im Wald aufgewachsen. „Wenn ich mir überlege, wo wir uns damals im tiefen Wald Buden gebaut haben und nun sehe, wie es jetzt dort aussieht, da blutet mir das Herz“, sagt sie. Es soll noch mehr nachgepflanzt werden. Die rund 35.000 Euro Soforthilfe vom Land, die Rastenberg als kommunaler Waldeigentümer kurz vorm Jahreswechsel zugesagt bekommen hat, sollen komplett dafür verwendet werden. Zudem hat die Stadt auch mit Windenergie-Riese Boreas als Ausgleichsmaßnahme Pflanzungen auf 10 Hektar durchgeplant. Süße Belohnung an Ort und Stelle – zur Baumpflanzaktion der Regelschule Kölleda im Rastenberger Stadtwald gab es Pfannkuchen. Am Mittwoch brachte Beatrix Winter drei Stiegen mit Pfannkuchen zu den jungen Baumpflanzern. Eine erste Anerkennung. „Und weil Kölleda ja nächsten Sommer kein Freibad haben wird, kriegt jeder von euch auch noch einen Tag freien Eintritt in unser Waldschwimmbad“, verspricht sie außerdem. Auch am Donnerstag zieht wieder eine Kölledaer Schülergruppe in den Rastenberger Stadtwald. Diesmal sind es Fünft- und Sechstklässler. Sie werden die von den Älteren frisch gepflanzten Bäumchen vor allem mit Verbissschutz versehen.