20-jährige Greta ist neue Miss Thüringen

Greta Barthel aus dem Eichsfeld ist Miss Thüringen 2020. Die 20-Jährige aus Gernrode hat nun die Chance, kommendes Jahr Miss Germany zu werden, wie die Miss Germany Corporation (MGC) mit Sitz in Oldenburg als Veranstalter am Sonntag mitteilte.

Barthel ging Veranstalterangaben zufolge nach der neunten Klasse mit einem Hauptschulabschluss für einen Schüleraustausch nach Thailand, später war sie als Au-Pair-Mädchen in China. Zuletzt machte sie sich mit einer Modelagentur selbstständig.

Gemeinsam mit den Favoritinnen aus den anderen Bundesländern wird Barthel nun in einem Camp auf das Finale zur Miss Germany-Wahl vorbereitet. Die Siegerin soll am 15. Februar 2020 gekürt werden. Insgesamt nahmen nach Angaben der Organisatoren bundesweit mehr als 7500 Frauen zwischen 18 und 39 Jahren an dem Wettbewerb teil.