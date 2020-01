Anna Preiß (100) aus Uder: „Von allem nicht so viel“

Anna Preiß lässt es sich nicht nehmen, an ihrem 100. Geburtstag die Rede von Andreas Uhlich, dem Vorsitzenden des Freundeskreises Knorrsches Haus, mit eigenen Erinnerungen an das älteste Gebäude Uders lebendiger werden zu lassen. Und dies tut sie getreu ihrem Lebensmotto: „Von allem nicht so viel!“

Mit 14 Jahren kam die Jubilarin nach Uder, lernte im Geschäft der Familie Löffler den Beruf einer Verkäuferin und hier auch ihren späteren Ehemann kennen. Am Freitag feierte Anna Preiß mit ihrer Familie und vielen anderen Gäste das nicht alltägliche Jubiläum – genau dort, wo sich über viele Jahre das Familienleben mit Mann Michael und den beiden Töchtern abspielte. Natürlich dürfen da die Erinnerungen nicht zu kurz kommen.

Schwiegersohn Werner Anhalt übernahm den Ausflug in die Vergangenheit, gab Einblicke in das Leben von Anna Preiß, und speziell zeichnete er ein Bild vom Leben in der Kirchgasse 4. In diese zog die gebürtige Bischofferöderin mit ihrer Familie nachdem ihre Schwiegermutter 1950 plötzlich verstorben war. Auch das Geschäft, das Ehemann Michael nach der Heimkehr am Allerheiligentag 1947 aus der Kriegsgefangenschaft gründete, zog aus dem Haus von Familie Löffler, heute Straße der Einheit, mit ins neue Domizil. Stetig wurde das Haus im Laufe der Zeit an die Bedürfnisse angepasst. Anna Preiß führte den Haushalt, half ihrem Mann im Geschäft und versorgte den Schwiegervater.

Haus ist jetzt der Öffentlichkeit zugänglich

Immer wieder huscht bei den Ausführungen des Schwiegersohnes ein Lächeln über das Gesicht von Anna Preiß. So bei der Erinnerung an den Ofen, der genau dort stand, wo sie die Gratulanten am Freitag freudestrahlend begrüßte. Als sie vor neun Jahren das Haus in der Kirchgasse betrat – zwischenzeitlich misslang zwei Besitzern nach der Wende der Erhalt – war sie ein wenig traurig, denn es sah alles nicht mehr schön aus. Doch das änderte sich schnell, als der Freundeskreis Knorrsches Haus das Ensemble übernahm, denn das waren Menschen, die es sanieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen wollten.

Andreas Uhlich kann sich noch genau an den Tag erinnern. Anna Preiß sagte damals: „Wir haben hier gut gelebt, richtig gut gelebt!“ Noch bis zum Jahr 2018 sollte es dauern, bis der Verein mit großen Anstrengungen das Gebäude auf Vordermann gebracht hatte. Und das, was daraus geworden ist, gefällt der ehemaligen Bewohnerin sehr. „Ich bin froh, dass es in gute Hände kam“, sagt die 100-Jährige.

Genau erinnern kann sich die Jubilarin auch an die Zeit, als Tochter Wilma und Schwiegersohn Werner von 1977 bis 1979 ein eigenes Haus bauten, in dem sie heute mit der Familie lebt. „Das Grundstück wurde geteilt“, sagt Anna Preiß, die nun in unmittelbarer Nähe des Hauses wohnt, mit dem sie viele schöne Erinnerungen verbindet. Zwei Mal pro Woche besucht die Seniorin die Tagespflege im Pflegeheim und trifft dort ihre Freundinnen. „Sie liebt die Unterhaltung“, sagt Tochter Wilma.

Eine Überraschung für die Jubilarin hatten Andreas Uhlrich und Ulrich Wölms vom Freundeskreis am Freitag. Sie überreichten ihr eine große Urkunde. Anna Preiß ist nun Ehrenmitglied des Uderschen Vereins. Und das findet die Jubilarin großartig. Ein passender Platz für die Urkunde findet sich in ihrem Zimmer bestimmt. Und so wird Anna Preiß beim Blick auf sie fortan immer an die schönen Zeiten in der Kirchgasse 4 erinnert.