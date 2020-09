Auf der Rücktour im Bus waren noch alle quietschvergnügt

Im April 2020 wurde die Corona-Abstrichstelle an der Dreifelderhalle in Apolda eingerichtet.

Eigentlich verlief die die jüngste Tour wie all die anderen zuvor auch schon. – In geselliger Runde gönnte sich eine Osteoporose-Selbsthilfe-Gruppe aus dem Weimarer Land eine Kurwoche im westböhmischen Františkovy Lázně. Mehrfach sei man in den vergangenen Jahren ja bereits dort und schon vier Mal in dem Hotel gewesen, in dem man auch jetzt wieder zur vollsten Zufriedenheit genächtigt und die Kuranwendungen bekommen habe, schildert eine der hochbetagten Teilnehmerinnen die Reise auf Nachfrage unserer Zeitung. Am 25. August war die etwa 25 Personen umfassende Gruppe ins Nachbarland gereist.