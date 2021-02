Aufwärmen mit Abstand: Bei klirrendem Frost sind in Thüringen Notunterkünfte ganztägig geöffnet

Ein Obdachloser kommt in den Erfurter Tagestreff der Caritas. Der Tagestreff hat zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet. Wohnungslose können in der Suppenküche eine warme Mahlzeit bekommen und sich an einer Tasse Kaffee oder Tee aufwärmen.

Bei der klirrenden Kälte in Thüringen haben Notunterkünfte beispielsweise für Obdachlose zumeist auch tagsüber für die Menschen geöffnet, die normalerweise auf der Straße leben. In Jena ist das die Notunterkunft „Am Steiger“, in Weimar das „Haus Hoffnung“ oder in Erfurt das „Haus Zuflucht“. All diese ein Einrichtungen sind auf die Aufnahme zusätzlicher Obdachloser vorbereitet, damit draußen kein Mensch erfrieren muss.