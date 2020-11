Brückenbaustelle in Weimar fehlt Fußgängerführung

Gut im Plan liegt nach Angaben der Stadt die Sanierung der Brücke über die Bahnstrecke an der Tiefurter Allee. Sie werde bis Jahresende planmäßig fertig. Weniger planmäßig zeigt sich die Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer. Als dieses Bild in dieser Woche aufgenommen wurde, gab es (außer der Forderung an Radfahrer abzusteigen) gar kein Hinweisschild. Wer die Baustelle passieren wollte, der musste hinter der Brücke eine steil abfallende Schotterstrecke zum Webicht-Spielplatz nehmen.