Buga-Außenstandort: Schloss Altenstein ist eine Reise wert

Bad Liebenstein. Hier gibt es viel Platz zum Spazieren. Am Eingang brennt der Rost.

Die aktuellen Informationen zum Buga-Außenstandort Schloss Altenstein hören sich an wie überall: keine Besichtigung der Räumlichkeiten. Kein Rahmenprogramm, solange die Inzidenzzahlen Veranstaltungen unmöglich machen. Aber: Schloss und Park Altenstein sind gerade jetzt eine Reise wert.

Warum?

Weil sich hier – im 160 Hektar großen Schlosspark – Spaziergänge und Wanderungen unternehmen lassen. Weil die Beete bereits sehr schön bepflanzt sind. Weil es hier viel zu entdecken gibt. Wer will, kann über die Teufelsbrücke gehen – oder auf den Bonifatiusfelsen klettern. Zum Ausruhen laden nicht nur Bänke rund um das Schloss ein – im sogenannten Innenpark; es picknickt sich bei gutem Wetter auch schön auf der Fohlenwiese, die zum Außenpark gehört. Natürlich hat heutzutage jeder seine Verpflegung im Rucksack mit. Doch das Café und Restaurant Altenstein – direkt an der Bushaltestelle und am Eingang gelegen – bietet zunächst von Freitag bis Sonntag Speisen vom Grill zum Mitnehmen an. Die Zubringerbusse von den Buga-Parkplätzen sind samstags, sonntags und feiertags unterwegs – derzeit von 9.30 Uhr an. Die letzte Rückfahrt startet am Schloss derzeit um 17 Uhr. Besucherparkplätze gibt es in Steinbach, Schweina und Bad Liebenstein – einfach der Beschilderung folgen. Ein Tagesticket mit dem Buga-Shuttle kostet 5 Euro (ab 14 Jahre). Während der Woche darf am Park der Wagen abgestellt werden. Zudem fährt die reguläre Buslinie 41 über Schweina, Bad Liebenstein und Steinbach zum Schloss Altenstein.

Wer sich für Natur, Parks, Spaziergänge und Wanderungen begeistert, hat nicht selten einen Hund. Anders als am Buga-Hauptstandort, wo Hunde keinen Zutritt haben, sind diese im Park Altenstein erlaubt – angeleint natürlich.

Altenstein ist gestaltete Landschaft und geradezu beispielhaft für jene Sommerresidenzen, die sich einst Herzöge – in diesem Fall jene von Sachsen-Meiningen – erbauen ließen. Unweit des Rennsteigs nutzten sie einen windgeschützten, sonnigen Ort, der nun längst allen offen steht. Der Blick von der Anhöhe geht weit nach Südwesten bis in die Rhön.

www.bad-liebenstein.de/BUGA-altenstein