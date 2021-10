Corona-Inzidenz in Thüringen weiter die höchste Deutschlands

Auch am Anfang der neuen Woche ist die Corona-Inzidenz in Thüringen deutschlandweit am höchsten. (Symbolfoto)

Erfurt. Thüringen ist auch zu Beginn der neuen Woche das Bundesland mit der höchsten Corona-Inzidenz. Über das Wochenende ist die Zahl weiter gestiegen.

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mit 138,9 an. Am Sonntag betrug die Corona-Ansteckungsrate noch 135,6. Der Freistaat weist bereits seit einiger Zeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter allen Bundesländern aus. Deutschlandweit lag dieser Wert am Montag bei 74,4.

Seit Sonntag meldeten die Gesundheitsämter nach RKI-Angaben 133 Neuinfektionen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gab es in diesem Zeitraum den Angaben zufolge nicht. Inzwischen gelten in allen Thüringer Kreisen und kreisfreien Städten Corona-Warnstufen. Der Kyffhäuserkreis ist als erste Thüringer Kommune am Samstag in die höchste Warnstufe gewechselt.