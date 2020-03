Der Osterhase wurde in die Quarantäne geschickt

Das Simson-Duo bleibt in der Garage, der Fahrgast, der mit ihm transportiert werden sollte, bleibt im Home-Office. Der Osterhase wird in diesem Jahr die noch junge Tradition seiner Rundreise durch Großrudestedt und seine Ortsteile nicht fortsetzen. Auch er muss sich dem Corona-Virus ergeben, erklärt Holger Hempel. Der Vorsitzende des Kranichborner Heimatvereins bedauert dies vor allem für die Kinder der Gemeinde, für die es der Höhepunkt des Osterfestes war, wenn der mannshohe Hase knatternd vorfuhr und Geschenke verteilte.

Seit drei Jahren gehört die Aktion jetzt schon zum Jahresprogramm des Vereins. Es werde vom Verein versucht, in jedem Monat für einen kleinen kulturellen Höhepunkt in der abgelegenen 200-Seelen-Gemeinde zu sorgen. Im Januar gab es eine Buchlesung, im Februar eine Aktion zum Weltgebetstag mit der Kirchgemeinde – für den Mai hofft man, dass sich die Corona-Lage wieder soweit beruhigt hat, um mit dem Feuerwehrverein zum Maifeuer einladen zu können. Für den weiteren Verlauf des Jahres stehen u.a. noch ein Oldie-Konzert, eine Märchenlesung, die Kirmes und das Adventssingen im Kalender. Und im September, der Höhepunkt des Jahres, das Heimatfest.

Verein kann neue Mitglieder brauchen

Nur noch sechs Mitglieder stemmen diese Organisation zurzeit. Zur Gründung des Vereins, erinnert sich Hempel, waren es einmal 20. Nachdem die Gaststätte, in der sich das Vereinsleben einst konzentrierte, geschlossen wurde, wären leider viele ausgetreten. Die Hoffnung, dass es dank der Vereinsräume im Bürgerhaus wieder aufwärtsgeht, habe sich bisher nicht bestätigt. 2014 wurde das ehemalige Gutshaus zum sozialen Zentrum des Ortes ausgebaut. Mit Räumen für Feste und Feiern und im Obergeschoss Platz für den Heimatverein. Dort hat sich inzwischen so einiges angesammelt. Hinterlassenschaften aus längst vergangenen Zeiten, die an das frühere Landleben erinnern.

Vorbereitungen für das Heimatfest

Derzeit werde der Fundus sortiert und zu einer kleinen Ausstellung vereint. Dafür gilt es noch einen ganzen Stapel alter Zeitungen zu sichten, die unlängst erst auf einem Dachboden gefunden wurden – Zeitungen, die bis weit in die 1970er-Jahre zurückführen. In der Hoffnung, in diesen auch etwas über Kranichborn zu finden. Zum Heimatfest am 5. September soll das Ergebnis dann präsentiert werden. Dann wird ab 14 Uhr wieder Blechkuchen serviert, treten Trachtentanzgruppen auf – und am Abend wird zum Tanz gebeten. Und wie jedes Jahr ist das Heimatfest wieder an die Hoffnung gebunden, dass der Verein personell vielleicht etwas besser aufgestellt wird. Man müsse kein geborener Kranichborner sein, um sich für die Geschichte seines Wohnortes zu interessieren, macht Hempel an seiner eigenen Person fest. Denn auch er ist eigentlich ein „Zugezogener“. Er ist eigentlich Erfurter, der nach der Wende in Kranichborn gebaut hat und durch den damaligen Kirmesverein in die Gemeinschaft des Dorfes gefunden hat.