Diabeteskranke Kinder kämpfen um echte Inklusion

Kinder mit Typ-1-Diabetes müssen bis zu achtmal am Tag ihren Blutzucker messen, außerdem Kohlehydrate und die nötige Insulinmenge berechnen. Im Kindergarten und in den ersten Jahren in der Schule benötigen sie dafür Hilfe, die Lehrer und Erzieher aber selbst bei größer Einsatzbereitschaft nicht leisten können. Foto: Peter Michaelis