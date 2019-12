Die Butterplätzchen, die landläufig Engelsaugen genannt werden, waren zu köstlich. Die Mitglieder der neunköpfigen Jury verzogen genießend die Gesichter, als der feine Teig nahezu von selbst auf ihren Zungen schmolz und sich die Süße des Marmeladenkerns an ihre Gaumen schmiegte. Sie notierten Höchstpunktzahlen auf den Bewertungszetteln.

Die Plätzchen von Karl Anton aus der Klasse 11/1 waren beim diesjährigen Plätzchen-Back-Wettbewerb des Eisenacher Martin-Luther-Gymnasiums unschlagbar. Die 110 Jury-Punkte für diese Leckerei waren nicht zu toppen.

Auf Platz 2 landete allerdings mit nur sechs Punkten Rückstand das Werk von Pia von Trott zu Solz aus der 10/2. Die junge Bäckerin folgte damit der Familientradition und schaffte wie ihre älteren Schwestern in den Jahren zuvor den Sprung ins Finale. Sie hatte „Gingerbread men“ in unterschiedlichen weihnachtlichen Formen gebacken und diese Plätzchen dann noch zauberhaft und zuckersüß verziert.

Auf Platz 3 folgte Heinrich Schubert aus der 11/2 mit seiner Kreation, die von der Jury „Phantasie meets Fleur de Sel“ getauft worden war. Der junge Bäcker selbst hatte seine runden Leckereien eigentlich selbstbewusst Heinrich-Schubert-Plätzchen genannt. Da war der Abstand zu Platz 1 und 2 dann etwas größer, 88 Punkte kamen bei den Juroren auf den Bewertungszetteln für diese Variante zusammen.

15 Klassen schickten Plätzchen ins Finale

15 der 16 Klassen des Gymnasiums hatten jeweils eine Plätzchen-Variante in das große Finale im Rektor-Zimmer geschickt. Mit diesen hatten sich backende Schülerinnen und Schüler in den Vorentscheiden in den Klassen durch gesetzt. Nur die Klasse 12/2 verzichtete auf einen Start bei diesem Ausscheid. In der Jury ging es in den Kategorien Aussehen, Geschmack und Sonderbonus (für besonders viel Kreativität, Präzision oder Aufwand) um die Punkte. Seit vielen Jahren gibt es jedes Jahr im Advent diesen höchst kreativen und leckeren Wettbewerb am Martin-Luther-Gymnasium.

Die Siegerplätzchen Foto: Peter Rossbach

Bei den Plätzchen waren viele unterschiedliche, aber meist höchst kalorienreiche Versionen dabei. Das reichte von Heidesandtaler und Zimtplätzchen über Oreo-Keks, Zuckerstange und Zwetschenplätzchen bis hin zu Schokoschäumchen, Blockschokoladen-und Mandel-/Marmeladen-Plätzchen und Marmeladenherzen.

Dazu gab es aber eben auch ein paar experimentellere Backwerke, die mit ungewöhnlichen Zutaten versehen waren, wie eben das von Heinrich Schubert, der Fleur de Sel in den Teig gab, und auch eine Ingwer-Variante sorgte für Prickeln auf dem Geschmacksnerven der Jury-Mitglieder. Zum guten Schluss wurde es richtig süß, als ein Kandidat mit Buttercreme nicht gegeizt hatte. „Das landet schon beim Anschauen direkt auf der Hüfte“, befürchtete Schulleiter Thomas Giesa.

In der Jury des Plätzchen-Wettbewerbes des Martin-Luther-Gymnasiums saßen neben Schulleiter Thomas Giesa noch Lehrerin Claudia Bittner-Jahn, Lehrer Mathis Ebrecht, Vorjahressiegerin Sophia Orthey, Annette Meyer vom Schulförderverein, Schülersprecherin Katharina Stötzner, Schulsekretärin Petra Schmitz, Zeitungsredakteur Peter Rossbach und als Ehrenjuror diesmal Wohnpark-Chef Stefan Hesse.