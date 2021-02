Hasert: Fahrt nicht mit Auto auf den Harsberg!

Die Firma Hainichtal, mit Florian Liebertrau am Steuer des Radladers, räumte in Lauterbach Straßen und Plätze, auch die Auffahrt zum Harsberg.

Lauterbach. Ohne die Hilfe eines Baubetriebes hätte der Winterdienst in Lauterbach schlechte Karten gehabt.

21 Jahre ist Bernd Hasert (parteilos) mittlerweile Bürgermeister von Lauterbach. Keinen Gedanken hatte er in dieser Zeit bisher daran verschwendet, für die Gemeinde eine Schneefräse zu kaufen. In diesem Jahr hat er zumindest mal die Preise studiert. Für die Beräumung der Schneemassen in den Mengen wie sie gerade gefallen sind, ist der Multicar der Gemeinde untauglich. Da müssen größere Geschütze ran.