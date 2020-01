Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilfelder Lokal ist seit vier Generationen in Familienhand

Dass ihr beruflicher Weg sie eines Tages in die Gastronomie führen würde, hat Andrea Adamitz schon früh gewusst. „Etwas anderes wollte ich nicht machen“, sagt die 56-Jährige. Daran sei ihre Familie nicht ganz unschuldig. Denn schon die Urgroßeltern, die Großeltern und die Eltern der Ilfelderin waren Gastronomen mit Leib und Seele. Die Liebe zu diesem Beruf ist nicht das einzige, was Andrea Adamitz mit ihrer Familie verbindet. Sie führt die Gaststätte „Poppenbergs Ruh“ in der Hohnsteinerstraße Straße in Ilfeld seit 2001 nunmehr in vierter Generation.

Der Name besteht schon von Anfang an Das Restaurant ist seit 1927 im Besitz ihrer Familie. „Die Eltern meiner Oma haben das Haus damals käuflich erworben. Vorher war dort auch schon eine Gaststätte untergebracht“, weiß die Gastronomin zu berichten. Den Namen „Poppenbergs Ruh“ trage das Lokal von Anfang an. Die Gaststätte wird nach dem Kauf durch ihre Familie zunächst erst von den Urgroßeltern geführt. 1928 übernimmt die Oma von Andrea Adamitz den Betrieb. „Mein Vater trat anschließend in ihre Fußstapfen“, gibt die Ilfelderin Einblick in die Familiengeschichte. 2001 wird sie neue Inhaberin der Traditionsgaststätte. Andrea Adamitz gibt ehrlich zu, dass sie das Lokal erst gar nicht übernehmen wollte. „Ich habe bei meinen Eltern gesehen, was für eine Arbeit dahinter steckt und dass die Familie immer hinten ansteht“, erläutert sie. Gemeinsame Urlaube waren die Ausnahme, Weihnachten und Silvester gab es nicht. Sie selbst hilft schon mit 14 Jahren öfters in dem Lokal aus. Nach der Schule lernt Andrea Adamitz bei der Handelsorganisation in Nordhausen Köchin. Nach erfolgtem Abschluss fängt sie direkt im elterlichen Restaurant an, ist dort 19 Jahre lang als Köchin angestellt, ehe sie selbst das Geschäft übernimmt. Personalmangel ist ein großes Problem Seitdem gibt es viel zu tun. Stammgäste, aber auch Touristen suchen das Lokal auf, um sich von der bürgerlichen Küche verwöhnen zu lassen. Eisbein ist die Spezialität des Hauses. Auf der Speisekarte steht aber auch Wild oder Fisch aus der Region. Freitag bis Sonntag ist am meisten los. Mit Sorge schaut die Gastronomin daher auf den Personalmangel in der Branche, von dem sie auch nicht verschont bleibt. „Wir suchen dringend noch eine Aushilfe“, sagt sie. Einen Lichtblick gibt es hingegen bei der Nachfolgersuche. Tochter Kathrin hat Restaurantfachfrau gelernt, arbeitet bereits bei der Mutter mit. „Ich kann mir vorstellen, den Betrieb mal zu übernehmen“, sagt die 32-Jährige.