Südharzer Schüler können in den Ferien wieder Bus und Bahn in Thüringen nutzen

Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe bieten auch in den diesjährigen Sommerferien das Schüler-Ferienticket Thüringen an. Damit sind Schüler bis einschließlich 20 Jahre für nur 29 Euro mobil. Maßgebend ist das Alter am ersten Ferientag. Schüler ab 14 Jahren brauchen als Berechtigungsnachweis einen gültigen Schülerausweis, eine Schulbescheinigung oder eine Berechtigungskarte eines Verkehrsunternehmens. Das Ticket gilt vom 18. Juli bis 30. August und kann als Überbrückung zwischen den Schuljahren genutzt werden, da in dieser Zeit die Schülerzeitkarten keine Gültigkeit haben. Studenten und Auszubildende profitieren nicht davon.

Erhältlich ist das Ticket ab 6. Juli in allen Stadt- und Regionalbussen der Nordhäuser Verkehrsbetriebe, in den Fahrscheinagenturen oder im Stadtwerke-Servicecenter im Dampfladen der Harzer Schmalspurbahnen am Bahnhofsplatz 3 a.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von den Mitarbeitern des Stadtwerke-Servicecenters unter 03631/62 91 70 oder im Internet unter www.sft-thueringen.de.