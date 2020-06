Andreas Falk arbeitet in der geschützten Werkstatt in Bad Lobenstein. Er leidet an einer schweren Spastik an Armen und Beinen, sitzt im Rollstuhl. Das Aufstehen und Hinsetzen ist für ihn trotz Hilfe der Pfleger sehr mühevoll und schmerzhaft. Ein Deckenlifter soll künftig die Prozedur erleichtern.

Thüringen hilft: Mehr als 42.000 Euro für Menschen in Not

Eine Reittherapie und ein Wäschetrockner, ein Spielplatz für einen Kindergarten und ein Hometrainer für ein Seniorenheim – mehrt als 20 Projekte will „Thüringen hilft“, die Spendenaktion von TA, OTZ und Diakonie Mitteldeutschland, in den nächsten Wochen finanzieren. Und die Leser helfen mit: 42.734,69 Euro sind bereits auf dem Spendenkonto eingegangen.

Im Seniorenzentrum Maria Martha in Blankenhain soll etwa das alte, verschlissene Aquarium gegen ein neues Bassin ausgetauscht werden. Doch weder die Einrichtung noch die Bewohner können das Becken bezahlen, auch die Kassen lehnen ab. Nach der Vorstellung des Projekts in der Zeitung meldete sich das kommunale Wohnungsunternehmen Jenawohnen – und spendet die fehlenden 800 Euro. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, dem Seniorenzentrum Blankenhain und seinen Bewohnern eine Freude zu machen“, sagt Daniel Schade von Jenawohnen.

Denn das Unternehmen ist selbst in Blankenhain aktiv, vermietet Quartiere in der Stadt und umliegenden Gemeinden. Zudem entstand im Zentrum der Stadt eine Seniorenwohnanlage, auch die Tagespflege der Diakonie ist dort untergebracht. So kann schneller als gedacht das neue Aquarium bestellt werden.

Thüringen hilft: Ein neues Aquarium für das Seniorenhaus

Auch Andreas Falk hoffe auf Hilfe: Der 50-Jährige lebt in einer Wohnstätte in Bad Lobenstein, verrichtet kleine Montage- und Sortierarbeiten. Er leidet an einer schweren Spastik, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Das Hineinsetzen und Herausheben ist mühevoll und sehr schmerzhaft, ein Deckenlifter kann die Prozedur erleichtern. Die Krankenkasse finanziert diese Maßnahme aus formalen Gründen aber nicht, „Thüringen hilft“ möchte die Kosten übernehmen.

Wer helfen will: Spendenkonto IBAN: DE89 8205 1000 0125 0222 20; Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland. Für eine Spendenquittung bitte im Feld Verwendungszweck die Adresse angeben.