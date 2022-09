Zehntausende Menschen demonstrieren auf Thüringens Straßen

Demonstranten in Erfurt laufen an der Post vorbei in Richtung Marktstraße.

Erfurt/Jena/Weimar. In Thüringen waren am Montag Zehntausende Menschen aus Protest gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung auf den Straßen.

Die Corona-Politik in Bund und Land war einer der Grüne, warum sich 780 Menschen (Polizeiangabe) am Montagabend in Erfurt zu einer Demonstration durch die Innenstadt versammelten. Vom Anger aus führte der Demonstrationszug über den Fischmarkt zum Domplatz und über den Theaterplatz zurück zum Anger. Hier äußerten die Demonstranten ihre Forderungen an die Politik. Neben der Masken- und Impfpflicht spielen Sorgen vor einer Energiepreisexplosion durch den Ukrainekrieg eine große Rolle bei den demonstrierenden Menschen. Kritisiert wurde auch die Sanktionspolitik der Bundesrepublik und der Europäischen Union. Die Polizei begleitete den Demonstrationszug zu Fuß und im Einsatzwagen und beschränkte ihr Handel darauf, die Verkehrssicherheit auf den Straßen und im Straßenbahnbereich zu gewährleisten.

Keine nennenswerten Zwischenfälle bei Demonstration in Jena

In Jena richteten sich die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, die kriegerischen Handlungen in der Ukraine und die aktuelle Gas- und Energiepolitik der Bundesregierung. Die zuvor angemeldeten und in den Sozialen Medien verbreiteten Veranstaltungen verliefen nach Polizeiangaben "überwiegend ohne Zwischenfälle". Zu den Teilnehmerzahlen in Jena gab es am Abend noch keine offiziellen Angaben.

Mehr als Tausend Demonstranten in Weimar

Zur Vorwoche etwa verdreifacht hat sich die Zahl der Teilnehmer an der regierungskritischen Demonstration am Montagabend in Weimar. Unter den 1600 Demonstranten (Polizeiangabe) befanden sich zahlreiche Teilnehmer aus dem Weimarer Land, darunter auch Ex-Landrat Hans Helmut Münchberg und Kreistagsmitglied Dirk Geyer (Freie Wähler). Was auf den Schildern, Transparenten und Fahnen der Demonstranten, die vom Theaterplatz aus durch die Innenstadt zogen, zu lesen war.

Hunderte Südharzer demonstrieren in Nordhausen gegen Bundespolitik

Auch in Nordhausen sind am Montagabend Hunderte Menschen auf der Straße gewesen. Sie versammelten sich auf dem Marktplatz vor dem Rathaus und demonstrierten gegen die Politik der Bundesregierung. .

Tausende demonstrieren auf Geras Straßen

Die Polizei resümierte nach Ende der Demo in Gera eine „friedliche Veranstaltung“. Es habe keine Zwischenfälle gegeben. Einzig die Zahl der Teilnehmer ist strittig. Nach Angaben von Geraer Polizei und Ordnungsbehörde wird dieser Zeitung auf Nachfrage eine Teilnehmerzahl von 2673 Personen bestätigt. Andere Medien berichten unter Berufung auf die Geraer Polizei allerdings von 4000 Teilnehmern.

Mindestens 17.000 Teilnehmer in ganz Thüringen

Auch in zahlreichen anderen Thüringer Orten gab es große Demonstrationen. Nennenswerte Größen erreichten die Proteste in Leinefelde mit 1500 Personen. Hier waren es in der Vorwochen noch deutlich weniger Menschen. In Sonneberg kamen 1900 Menschen und in Altenburg 2000 Demonstranten zusammen. Durch Pößneck zogen 900 Personen, zusätzlich gab es hier einen Autokorso mit 80 Fahrzeugen. Die Teilnehmerzahl in Saalfeld gibt die Polizei ebenfalls mit 1500 Personen an.

Die am Montagabend bekannten Zahlen summierten sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 17.000 Teilnehmer. Hinzu komme aber noch „eine große Anzahl kleinerer Versammlungen“, die am Montagabend noch nicht abschließend erfasst waren. Demnach gab es nach Angaben der Landeseinsatzzentrale „keine größeren Sicherheitsstörungen“.