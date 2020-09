Apolda: Zwiebelkuchen und Mund-Nasen-Bedeckung zur Corona-Zeit

Zwiebelkuchen wird es in Apolda am Freitag und Samstag zum „Heimat shoppen“ natürlich auch geben.

Apolda. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften findet der erweiterte Wochenmarkt in Apolda trotz Corona am Freitag und Samstag statt.

Am Freitag startet trotz Corona die Aktion „Heimat shoppen“, mit der der lokale Einzelhandel in Apolda unterstützt werden soll. Und so wird es ablaufen: Auch am Samstag würden sich die teilnehmenden Händler über reichlich Kundschaft freuen. Aktionszeitraum am Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.