Keine akute Hochwassergefahr in Thüringen

In Vorbereitung auf das drohende Hochwasser durch die Schneeschmelze wurden im Sondershäuser Bauhof Sandsäcke für den Hochwasserschutz verfüllt. Eine akute Gefahr droht in Thüringen nicht mehr. Das Schmelzwasser kann gut und nach und nach im Boden versickern.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und die Experten des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) haben mit ihren Prognosen vom Donnerstag recht behalten: Trotz der Schneeschmelze, die bei frühlingshaften Temperaturen noch mal an Fahrt aufnahm, ist es am Wochenende nicht zu einer akuten Hochwassergefahr gekommen. Alle 63 automatischen Messstationen, die die Hochwassernachrichtenzentrale des TLUBN an Thüringer Flüssen betreibt, zeigten am Sonntag den „Meldebeginn“ an, eine Stufe unterhalb der ersten von drei Hochwasseralarmstufen. Der Wasserstand war zudem an den meisten Pegeln gleichbleibend oder gar sinkend.