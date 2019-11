Kleintierzüchter sorgen für Artenvielfalt

Die Thüringer Rassegeflügelzüchter fordern anlässlich ihrer Landesverbandsschau in Erfurt mehr Unterstützung von der Politik. „Denn wir sind es, die mit ihren Tieren für Biodiversität stehen“, sagt Thomas Stötzer, 1. Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen. Die Züchter, die in Thüringen aktuell auch 27 heimische Rassen züchteten, leisteten seit mehr als 160 Jahren nicht nur einen Beitrag zur Artenvielfalt und insbesondere zur Erhaltung alter Nutztierrassen. Kleintierzüchter trügen – beispielsweise durch Hühnerhaltung auf Streuobstwiesen - auch dazu bei, dass viele andere Lebewesen wie Insekten, Regenwürmer und Igel gute Lebensbedingungen vorfinden. Das aber, findet Stötzer, erfahre zu wenig Wertschätzung.

Hinzu kämen teils schwierige Rahmenbedingungen: Dazu gehörten nicht nur Restriktionen wie die wegen der Vogelgrippe mehrfach verhängte Stallpflicht, derentwegen etliche Züchter ihr Hobby resigniert aufgaben. Dazu gehören auch immer häufiger Urteile zum Nachteil von Züchtern – etwa wenn sich Nachbarn an der Lärmbelästigung durch krähende Hähne oder gurrende Tauben stören. Insbesondere in den heißen Monaten stoßen sich Anwohner zudem an der Geruchsbelästigung. Dabei werde aber auch oft vergessen, dass die Züchter mit Eiern und Schlachtkörpern auch regionale Produkte erzeugen.

Thomas Stötzer ist Landesverbandsvorsitzender der Rassegeflügelzüchter Thüringens. Foto: Andrea Fricke

Nicht zuletzt litten die Vereine unter Nachwuchsmangel: „Viele Kinder und Jugendliche sind zwar hellauf begeistert von der Kleintierzucht. Aber wenn sie dann in den Beruf gehen und eine eigene Familie gründen, können sie ihr zeitaufwendiges Hobby nur weiter betreiben, wenn Eltern oder Großeltern sie unterstützen“, sagt der Landesverbandschef. Solche Mehrgenerationenhaushalte aber gebe es immer seltener.

Umso erstaunlicher sei, dass bei der Landesverbandsschau am Wochenende in Erfurt mit 7440 Tieren fast 1000 mehr als im vergangenen Jahr gezeigt werden können – darunter 756 von Jungzüchtern. Zu sehen seien unter anderem fast 2400 Rassetauben, knapp 2000 Zwerghühner und 900 Enten. Am Donnerstag werden die Tiere eingeliefert, am Freitag dann von fast 100 Preisrichtern bewertet.

Samstag, 9. November, 8 bis 18 Uhr, Sonntag, 10. November, 8 bis 14 Uhr, in der Messehalle 3.